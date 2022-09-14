«Путин проиграет»: президент Еврокомиссии уверена в победе Украины 14 сентября, 11:56 Урсула фон дер Ляйен заверила в полной поддержке Украины (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

В преддверии своего визита в Киев президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в поражении России в войне против Украины.

Об этом она сказала во время своего выступления в Европарламенте в среду, 14 сентября.

«Нам понадобится вся наша сила — времена впереди не будут легкими. На кону очень многое. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом. Нас будут испытывать те, кто хочет использовать любые разногласия между нами. Это не только война, начатая Россией против Украины, это война против нашей энергетики, нашей экономики, это война с нашими ценностями, с нашим будущим. Автократия против демократии», — заявила дер Ляйен.

Видео дня

Вместе с тем она подчеркнула, что, благодаря солидарности стран ЕС с Украиной, глава кремлевского режима Владимир Путин по итогам своей войны потерпит поражение.

«Сегодня у мужества есть имя — это имя Украина. У мужества есть лицо — лица украинских мужчин и женщин, которые поднялись против российской агрессии», — отметила глава Еврокомиссии.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.