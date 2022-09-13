Стремительное контрнаступление. ВСУ освободили от оккупантов около 8 тысяч квадратных километров украинской территории — Зеленский

13 сентября, 23:21
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 13 сентября, заявил, что защитники Украины освободили около 8 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов.

Глава государства уточнил, что сейчас стабилизационные мероприятия закончены на территориях площадью более 4 тыс. кв. километров, еще примерно на такой же территории стабилизация продолжается.

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«Выявляются остатки оккупантов, диверсионных групп, задерживаются коллаборанты, возвращается полная безопасность. Пограничникам поручили обеспечить охрану государственной границы на участках на освобожденной территории. Еще раз благодарю всех наших бойцов, которые обеспечили такой масштабный и быстрый разгром оккупантов на территории Харьковской области!» — сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что в Балаклее и Граковом Харьковской области уже начали выдавать пенсии сразу за пять месяцев — за период, когда Украина не могла провести выплаты из-за оккупации россиянами территорий.

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ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Наступление Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины деоккупация

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