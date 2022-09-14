Кремль впервые признал поражение в Украине, но пытается оправдать Путина и подстегнуть новую волну скрытой мобилизации: карта и оценки ISW 14 сентября, 08:53 Уничтоженная после наступления ВСУ российская военная техника (Фото:Ирина Рыбакова, пресс-офицер 93-й ОМБр Холодный Яр)

Кремль впервые с начала войны де-факто признал поражение своих войск в Украине (после контрнаступления ВСУ в Харьковской области), однако Москва сосредоточила усилия на том, чтобы снять любую ответственность за этот провал с Владимира Путина.

Такие выводы озвучивает в своей новой сводке по итогам 13 сентября американский Институт изучения войны.

Его аналитики отмечают, что с начала вторжения «Москва впервые открыто признала» провал своих войск в Украине, и теперь кремлевские чиновники и пропагандисты российских госСМИ «широко обсуждают причины поражения России в Харьковской области». Эксперты ISW называют такую смену риторики «заметным изменением» по сравнению с их прежней схемой освещения событий на фронте как «преувеличенных или сфабрикованных успехов России с минимальной детализацией». Отступление с острова Змеиный было названо «жестом доброй воли», а уход из-под Киева и из северных областей Украины — якобы сменой приоритетов армии РФ с фокусом на Донбасс.

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Теперь рупоры Кремля «работают над тем, чтобы снять с Путина любую ответственность за поражение, вместо этого возлагая вину за потерю почти всей территории, оккупированной в Харьковской области, на недостаточно информированных военных советников в путинском окружении», констатирует ISW. Но даже такая риторика свидетельствует, что «Путин готов и способен признать, и даже принять поражение России — по крайней мере, в определенных случаях — и сосредоточиться на том, чтобы снять с себя вину», полагают аналитики Института изучения войны.

Отдельное внимание они обращают на все чаще звучащие в РФ призывы объявить мобилизацию — включая слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова на первом осеннем заседании Госдумы 13 сентября. («Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. […] Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы»). К этому хору голосов примкнули лидер партии Справедливая Россия — За правду Сергей Миронов, призвавший к «мобилизации в головах», а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявивший, что Россия продолжит борьбу в геополитической «схватке» с Западом. ISW напоминает, что все три этих влиятельных депутата ранее публично выступали за признание Путиным «независимости» квазиреспублик «ДНР» и «ЛНР» до февральского вторжения и «сыграли важную роль в создании информационных условий для самого вторжения». На вчерашнем заседании Госдумы также обсудили грядущие декабрьские слушания законопроекта, который упростит формальности по призыву россиян (в частности отправленная почтой повестка будет приравниваться к ее доставке лично в руке).

Из всего этого ISW делает вывод, что Кремль, вероятно пытается использовать поражение в Харьковской области, чтобы содействовать скрытой мобилизации. Заявления Зюганова, Миронова и Слуцкого быть нацелены на то, чтобы подстегнуть россиян к более активному участию в войне, а упомянутый законопроект может еще больше облегчить текущую кампанию, направленную ​​​​на поощрение набора на службу по контракту «с помощью обмана, принуждения или обещанного финансового вознаграждения». Усилия Москвы могут спровоцировать страх перед всеобщей мобилизацией, побуждая некоторых мужчин подписывать контракты на военную службу с получением выплат за «добровольческое» участие — на контрасте с риском оказаться в армии по принуждению и без такой компенсации.

Однако новый законопроект об упрощении призыва пока никак не свидетельствует о том, что Путин готовится объявить всеобщую мобилизацию — «и далеко не ясно, мог ли бы он сделать это быстро», пишут аналитики ISW. По их мнению, такой полномасштабный призыв подорвал бы возможности Минобороны России по обучению и оснащению новых солдат, поскольку российская тренировочная база уже сейчас «перегружена подготовкой ограниченного числа добровольческих батальонов». России, вероятно, сначала пришлось бы «значительно расширить свою тренировочную базу — но это трудоемкий процесс, — а затем найти и подготовить к боевым действиям достаточное количество техники, чтобы укомплектовать большое количество новых подразделений, прежде чем она сможет хотя бы начать справляться с большим притоком новых призывников». В то же время широко обсуждаемая нехватка военной техники в России свидетельствует о серьезных провалах военной промышленности РФ, из-за которых производство необходимого ей оборудования, боеприпасов и другого обеспечения для внушительной армии мобилизованных будет очень затруднительным. К тому же ISW пока не выявил никаких признаков того, что подготовка к таким действиям ведется.

Важным сигналом ISW считает тот факт, что теперь Путин пытается «умиротворить и вернуть расположение критически настроенного сообщества [военных] блогеров, а не подвергнуть его цензуре». В это среде давно жаловались на Минобороны РФ и высшее военное командование, а теперь кремлевские госСМИ открыто выражают недовольство ходом войны и отсутствием осведомленности военачальников о событиях на местах. Российские «военкоры"-пропагандисты рекламируют Telegram-каналы, круглосуточно освещающие события на передовой, и призывают россиян подписаться на них, если те «верят» в Путина. А подконтрольные Кремлю и находящиеся под его влиянием СМИ теперь открыто призывают к интенсивной ракетной кампании против украинской критической гражданской инфраструктуры и транзитных маршрутов — именно эта идея пользуется широкой поддержкой среди многих военных блогеров. «Эти новые призывы являются резким отходом от прежней линии Кремля, утверждавшей, что российские силы якобы не наносили удары по гражданской инфраструктуре, и новый нарратив обеспечивает Кремлю общественную поддержку среди блогеров», — констатирует ISW.

Оценивая дальнейший ход украинского наступления, ISW пишет, что 13 сентября украинские силы продолжали закреплять свои позиции на востоке Харьковской области и, похоже, «проводят наземные атаки на севере Донецкой области». Эксперты института считают, что ВСУ, вероятно, надеются воспользоваться недавними успехами в районе Святогорска (к югу от границы Харьковской и Донецкой областей, в 20 км к северо-западу от Славянска), чтобы продвинуться на восток к российским позициям в Лимане. При этом украинские силы могут угрожать российским позициям вдоль реки Оскол, которую российские блоггеры называют новой линией фронта.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

успешное украинское контрнаступление в районе Харьковской области вызывает панику у российских военнослужащих, оккупационных « властей» и военных блогеров;



властей» и военных блогеров; военные провалы РФ в Украине, вероятно, продолжают ослаблять влияние России в странах, некогда входивших в состав СССР: ISW считает, что в конфликте Азербайджана с Арменией РФ не намерена ни добиваться соблюдения режима прекращения огня, заключенного при ее посредничестве, ни оказывать Еревану помощь через механизмы ОДКБ — что лишь испортит отношения Москвы как с Арменией, так и с другими государствами-членами ОДКБ;

ISW считает, что в конфликте Азербайджана с Арменией РФ не намерена ни добиваться соблюдения режима прекращения огня, заключенного при ее посредничестве, ни оказывать Еревану помощь через механизмы ОДКБ — что лишь испортит отношения Москвы как с Арменией, так и с другими государствами-членами ОДКБ; ВСУ, вероятно, продолжают наземные атаки вдоль линии Лиман-Ямполь-Белогоровка на севере Донецкой области и, возможно, проводят ограниченные наземные атаки через реку Оскол в Харьковской области;

украинские силы, вероятно, продолжают наземные операции в трех районах Херсонской области в рамках продолжающегося контрнаступления на юге;

российские войска постепенно продвигаются к югу от Бахмута и продолжают вести наземные атаки вдоль всей линии фронта в Донецкой области;

13 сентября ВСУ представили первые визуальные доказательства использования войсками РФ беспилотника иранского производства в Украине.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская область)

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ в Харьковской области: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

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