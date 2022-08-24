От тамады до гауляйтера. Подрыв автомобиля с коллаборантом Сушко попал на видео

24 августа, 13:58
Согласно имеющимся данным, взрывное устройство находилась под водительским сиденьем (Фото:Коллаж НВ)

Согласно имеющимся данным, взрывное устройство находилась под водительским сиденьем (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео подрыва автомобиля с гауляйтером Михайловской громады Запорожской области Иваном Сушко, снятое камерой уличного наблюдения.

Соответствующие кадры в среду, 24 августа, обнародовала кремлевская пропаганда.

Читайте также:
В Мелитополе партизаны объявили вознаграждение в $10 000 за голову гауляйтера Балицкого — мэр

На них видно, как во время движения машины происходит взрыв, после чего из ее салона начинает валить густой дым.

Видео дня

В этот момент рядом с автомобилем проходил неизвестный, который, судя по всему, не пострадал.

Кроме того, на опубликованном видео также видны последствия взрыва для машины коллаборанта.

https://twitter.com/PrinceShpil/status/1562383541467488256

Согласно имеющимся данным, бомба находилась под водительским сиденьем Сушко.

Читайте также:

По имеющимся данным, Игорь Телегин выжил (Фото:telegraf.com.ua) Сработало взрывное устройство. Пропаганда РФ заявила о покушении на соратника коллаборанта Сальдо

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, из-за ликвидации гауляйтера кремлевский режим столкнется с серьезными проблемы при попытке организовать псевдореферендум о «присоединении» к РФ временно оккупированных территорий Запорожской области.

«Теперь вопрос о хоть каком-либо голосовании“ в Михайловской громаде, даже для картинки росСМИ, буквально взорван и повис в воздухе», — пояснил он, комментируя убийство пособника российских захватчиков.

До своего «назначения» Сушко работал тамадой на свадьбах, а в период зимних праздников — дедом Морозом.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Партизаны Коллаборант Взрыв Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X