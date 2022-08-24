От тамады до гауляйтера. Подрыв автомобиля с коллаборантом Сушко попал на видео 24 августа, 13:58 Согласно имеющимся данным, взрывное устройство находилась под водительским сиденьем (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео подрыва автомобиля с гауляйтером Михайловской громады Запорожской области Иваном Сушко, снятое камерой уличного наблюдения.

Соответствующие кадры в среду, 24 августа, обнародовала кремлевская пропаганда.

На них видно, как во время движения машины происходит взрыв, после чего из ее салона начинает валить густой дым.

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В этот момент рядом с автомобилем проходил неизвестный, который, судя по всему, не пострадал.

Кроме того, на опубликованном видео также видны последствия взрыва для машины коллаборанта.

Согласно имеющимся данным, бомба находилась под водительским сиденьем Сушко.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, из-за ликвидации гауляйтера кремлевский режим столкнется с серьезными проблемы при попытке организовать псевдореферендум о «присоединении» к РФ временно оккупированных территорий Запорожской области.

«Теперь вопрос о хоть каком-либо „голосовании“ в Михайловской громаде, даже для картинки росСМИ, буквально взорван и повис в воздухе», — пояснил он, комментируя убийство пособника российских захватчиков.

До своего «назначения» Сушко работал тамадой на свадьбах, а в период зимних праздников — дедом Морозом.



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