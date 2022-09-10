«Освобождение от рашистских захватчиков». Флаг Украины подняли на самой высокой точке Харьковской области, в Изюме — заместитель мэра 10 сентября, 17:47 Эксклюзив НВ Украинский флаг подняли в Изюме (Фото:t.me/Tsaplienko)

Заммэра Изюма Владимир Мацокин в эфире Радио НВ заявил, что 10 сентября город освободили от рашистских захватчиков.

«В Изюме – наши Вооруженные силы Украины. Нельзя сказать, что военная операция по освобождению Изюма окончена, но наши военные работают. И над [горой] Кременец, а это самая высокая точка Харьковской области, уже развевается наш сине-желтый флаг. Это подтверждено. <...> Это настоящий праздник – День освобождения нашего города. 10 сентября – день освобождения Изюма от рашистских захватчиков», – сообщил Мацокин.

Видео дня

Украинские военные сегодня, 10 сентября, вошли в Изюм Харьковской области и уже делятся первыми видео.

Незадолго до этого ВСУ освободили от российских захватчиков Купянск и Балаклею Харьковской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные уже в окрестностях Лисичанска.

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