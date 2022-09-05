Коллаборанты признали, что из-за наступления ВСУ не могут провести свой псевдореферендум 5 сентября, 13:58 Войска РФ так и не смогли обеспечить безопасность херсонским коллаборантам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пророссийские коллаборанты признали, что не могут провести свой псевдореферендум во временно оккупированных РФ районах Херсонской области.

Об этом со ссылкой на местного гауляйтера Кирилла Стремоусова сообщает кремлевская пропаганда.

Причиной отказа от фейкового «референдума» он назвал «ситуацию с безопасностью», поскольку российские войска так и не смогли установить устойчивый контроль над временно занятыми украинскими территориями.

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«Мы готовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед», — заявил коллаборант, сбежавший из Херсонской области на фоне успешного контрнаступления украинской армии.

Тем временем ВСУ продолжают держать Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить стратегически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали возможность переброски российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе на фоне контрнаступления украинской армии, начавшегося 29 августа.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о ходе операции стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе стратегически важного Высокополья.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских оккупантов.

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