Коллаборанты признали, что из-за наступления ВСУ не могут провести свой псевдореферендум

5 сентября, 13:58
Поделиться:
Войска РФ так и не смогли обеспечить безопасность херсонским коллаборантам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ так и не смогли обеспечить безопасность херсонским коллаборантам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пророссийские коллаборанты признали, что не могут провести свой псевдореферендум во временно оккупированных РФ районах Херсонской области.

Читайте также:
За участие в псевдореферендумах на оккупированных территориях грозит уголовная ответственность — Верещук

Об этом со ссылкой на местного гауляйтера Кирилла Стремоусова сообщает кремлевская пропаганда.

https://twitter.com/sternenko/status/1566729558308577281

Причиной отказа от фейкового «референдума» он назвал «ситуацию с безопасностью», поскольку российские войска так и не смогли установить устойчивый контроль над временно занятыми украинскими территориями.

Видео дня

«Мы готовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед», — заявил коллаборант, сбежавший из Херсонской области на фоне успешного контрнаступления украинской армии.

Читайте также:
Коллаборант Стремоусов придумал оправдание своему бегству в РФ. Оно оказалось довольно жалким

Тем временем ВСУ продолжают держать Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить стратегически важные для них маршруты.

https://www.youtube.com/embed/CX6UecrsrfU

Таким образом они заблокировали возможность переброски российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе на фоне контрнаступления украинской армии, начавшегося 29 августа.

Читайте также:

Украинский флаг в Высокополье Херсонской области (Фото:Даша Зарівна / Facebook) Офис президента показал украинский флаг в Высокополье Херсонской области. В Минобороны прокомментировали

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о ходе операции стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе стратегически важного Высокополья.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских оккупантов.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Коллаборант Псевдореферендум Контрнаступление Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X