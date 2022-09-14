«Ценный кадр»: украинские десантники захватили кадыровца — видео

14 сентября, 11:15
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Пленный кадыровец прибыл в Украину из Урус-Мартановского района Чечни (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Пленный кадыровец прибыл в Украину из Урус-Мартановского района Чечни (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские защитники захватили оккупанта из так называемой TikTok-армии кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова.

Видео с пленным опубликовало в среду, 14 сентября, управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Как сообщается, уроженца Урус-Мартановского района Чечни по кличке Киргиз захватили саперы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ.

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«Очень ценный кадр для обменного фонда», — отметили украинские военные.

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В то же время, где именно был захвачен кадыровец, не уточняется.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы Война России против Украины

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