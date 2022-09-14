Глава Еврокомиссии едет в Киев 14 сентября, 11:09 Yves Herman/Reuters

В среду, 14 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен едет в Киев.

Об этом она сообщила во время своего выступления в Европарламенте в рамках ежегодного обращения.

Глава Еврокомиссии планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с ним участие Киева в общем рынке ЕС.

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«Мы дадим возможность Украине максимально использовать его потенциал. Опираясь на успех солидарности, мы обеспечим беспрепятственный доступ к единому рынку. Я сегодня еду в Киев, чтобы обсудить эти вопросы с президентом Зеленским», — сказала фон дер Ляйен.

Она также перечислила шаги и планы по дальнейшему сближению Украины и ЕС.

Во время ее выступления в Страсбурге присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская.

Когда именно глава Еврокомиссии прибудет в Киев, пока не сообщается.

Это будет уже третий ее визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Первый раз фон дер Ляйен приехала 8 апреля вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Тогда она передала Зеленскому опросник для получения статуса кандидата в ЕС.

Второй раз она посетила Украину 11 июня, чтобы подвести итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса Киева на его европейском пути.

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