«Купянск дождался»: в соцсетях появились фото и видео с бойцами ВСУ в центре города 10 сентября, 10:11 Украинские военные позируют возле здания горсовета Купянска (Фото:Оперативний ЗСУ)

В соцсетях появились свидетельства того, что украинские военные уже находятся в центре ранее оккупированного РФ Купянска Харьковской области.

Информацию об освобождении города подтвердил у себя в Telegram-канале и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Купянск возвращается домой. Фото без лишних слов. Сейчас каждый мариуполец мечтает о таком фото из дома. Верим в ВСУ. Знаем — уже скоро…», — написал он, опубликовав снимок с бойцами ВСУ, держащими желто-синий флаг на фоне городской панорамы.

Видео дня

Кроме того, обнародовано фото с украинскими военными, позирующими возле здания горсовета Купянска и видео на крыше одного из зданий.

«Купянск дождался», — отметил один из освободителей.

Купянск был для российских захватчиков важным узлом, через который шло снабжение пока еще подконтрольного РФ Изюма. Его потеря ставит оккупантов в очень тяжелое положение на этом направлении, поскольку их группировка фактически оказалась в оперативном окружении украинских войск.

В то же время официальных подтверждений освобождения Купянска пока не поступало.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей пложадью более 2500 кв.м.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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