Удар по Антоновскому мосту сняли с экстремально близкого расстояния — видео

5 сентября, 10:46
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ВСУ продолжают держать Антоновский мост под огневым контролем (Фото:AFUStratCom/t.me)

ВСУ продолжают держать Антоновский мост под огневым контролем (Фото:AFUStratCom/t.me)

В соцсетях появилось видео удара по Антоновскому мосту во временно оккупированном РФ Херсоне, снятое с экстремально близкого расстояния.

Соответствующие кадры опубликовало накануне, 4 сентября, управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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«С такого ракурса курение на Антоновском мосту вы еще не видели», — говорится в описании к видео, снятому неизвестным очевидцем с парома, находившегося в нескольких сотнях метров от участка, подвергшегося ракетному обстрелу.

Видео дня

В то же время, когда именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.

ВСУ продолжают держать Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить стратегически важные для них опереправы.

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Таким образом они лишили российские войска возможности перебрасывать свои силы, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе на фоне контрнаступления украинской армии, начавшегося 29 августа.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о ходе операции стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе стратегически важного Высокополья.

https://www.youtube.com/embed/zWF2TS5RynU

Кроме того, из-за контрнаступления Сил обороны российские оккупанты не могут провести свойпсевдо референдум о «присоединении» временно подконтрольных им территорий Украины к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Ракетные удары Война России против Украины Антоновский мост

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