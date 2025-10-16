Нужно время на обустройство. В Одесской ОВА говорят, что Труханов вывез из своего кабинета даже ковры

Главе новосозданной Одесской городской военной администрации Сергею Лысаку понадобится время на обустройство в новом кабинете, потому что экс-глава городского совета Геннадий Труханов вывез из кабинета даже ковры .

Об этом во время брифинга в четверг, 16 октября, заявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Слідство.Інфо.

По словам Лысака, его команда частично уже приехала в Одессу. Он добавил, что сейчас они готовятся к полноценной работе городской военной администрации.

Он также добавил, что частные охранные структуры должны покинуть помещение горсовета. После обсуждения этого вопроса, охрану, вероятно, передадут Нацгвардии.

Ранее Сергей Лысак заявил, что в Одессе планируют создать Совет обороны города для усиления безопасности.

Лишение Труханова гражданства — что известно

13 октября Труханов заявил, что на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за информации о наличии российского.

14 октября СБУ сообщила, что по их материалам мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины.

Сам Труханов заявил, что планирует обращаться в суд. Также он сказал, что будет оставаться на должности, пока его не отстранит городской совет.

15 октября Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую ОВА, начальником Одесской городской военной администрации (МВА).

В тот же день журналист-расследователь Христо Грозев написал, что считает, что российский паспорт Труханова является подделкой и якобы был использован Россией для дискредитации мэра.

Источники NV сообщили, что Труханов имел по меньшей мере три внутренних паспорта РФ. Об этом свидетельствуют соответствующие копии документов.

16 октября Одесский городской совет сообщил, что обязанности мэра вместо Труханова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль.