Российские паспорта, уголовные дела, выборы, контроль над регионами — NV разобрал эти и другие причины, которые могли заставить президента Украины почти уничтожить мэра Одессы.

Эта история выглядит такой, что уже закончилась. Хотя на самом деле она только начинается.

Итак, днем 15 октября президент Владимир Зеленский сделал то, что выглядит финалом карьеры Геннадия Труханова на посту мэра Одессы: создал Одесскую городскую военную администрацию (МВА) и назначил ее руководителем теперь уже бывшего главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака. То есть, власть над городом перешла к президентской вертикали.

А накануне Зеленский, после того, как СБУ предоставила доказательства наличия у Труханова российского паспорта, лишил одесского мэра украинского гражданства. И возражения последнего, и его обещания обратиться в Европейский суд по правам человека, а также — ради независимой экспертизы — в США, не остановили гаранта Конституции.

Однако 15 октября в своей заметке в ФБ бывший глава Одесской области Михеил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме на своей родине по политически мотивированным обвинениям, назвал решение Зеленского «историческим». «Бандит больше не будет руководить славным городом Одесса», — написал он.

Но это дело не выглядит завершенным. Ведь некоторые журналисты-расследователи уже поставили под сомнение предъявленные СБУ доказательства того, что у мэра есть гражданство страны-агрессора. А некоторые политические эксперты считают, что Банковая не случайно именно сейчас решила убрать Труханова, который уже давно «увешан» уголовными производствами, а информация о его российском паспорте циркулирует в медиа несколько лет.

Итак, дело Труханова распадается на несколько взаимосвязанных историй, и чтобы разобраться во всем, нужно знать каждую из них.