Луценко считает необходимым провести принудительную психиатрическую экспертизу Савченко

Глава ГПУ Юрий Луценко считает целесообразным проведение принудительной психиатрической экспертизы народного депутата Надежды Савченко, которой инкриминируют подготовку теракта в здании Верховной Рады.

Об этом он заявил, выступая с парламентской трибуны.

"Суд и только суд будет выяснять, правильные ли это обвинения… Конечно, после судебного действия, которое называется "принудительная психиатрическая экспертиза", - заявил генпрокурор.

Сама же Савченко решила подогреть ситуацию, и в какой-то момент внезапно выкрикнула в зале заседаний "Бабах!"

Стоит отметить, что это не единственный подобный поступок с ее стороны, который нардеп совершила на фоне обвинений в подготовке теракта.

Ранее, на заседание комитета, где рассматривался вопрос о снятии с нее неприкосновенности и взятии под стражу, Савченко заявила, что пришла с гранатами и выложила на стол два фрукта, пытаясь высмеять обвинения в свой адрес.

Савченко показала свои гранаты pic.twitter.com/42nTuE4r8p — Орсэн и его фаланга (@ovakoff) 22 марта 2018 г.

Кроме того, она опубликовала в Сети провокационный видеоролик, в котором разыграла "теракт" в Раде.

Ранее сообщалось, что 15 марта Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава комитета по нацбезопасности.

Напомним, глава ГПУ Юрий Луценко принял решение о внесении в парламент представление на привлечение к криминальной ответственности, задержание и арест Савченко.

По его словам, она готовила теракт в Верховной Раде.

Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", однако признала, что думала об уничтожении Администрации президента и парламента.

"А кто не думал взорвать Банковую или Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена? Это является преступлением? Об этом нельзя говорить?" - заявила она перед допросом у здания СБУ.

Ранее сообщалось, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана.

Сам Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК Незаконное обращение с оружием, и ч.1 ст.14 Приготовление к преступлению, ч.3 ст.258 Террористический акт. Суд оставил его под стражей на 2 месяца.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рубан со своей группировкой, куда, по версии прокуратуры, входили Захарченков, Березень, Лящ и Мезенцев, готовился дестабилизировать украинское общество с помощью массовых террористических атак.