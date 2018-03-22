СБУ начала допрос Савченко, суд состоится в пятницу

Служба безопасности начала допрос народного депутата Надежды Савченко.

Об этом рассказал спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко, пишет 112 Украина.

"Надежда Савченко сейчас находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ как уже задержанное лицо. С ней сейчас проводится допрос в качестве подозреваемой в присутствии адвокатов", - пояснил он.

По его словам, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Лысенко также уточнил, суд по избранию меры пресечения состоится в Шевченковском райсуде в пятницу, 23 марта.

Ранее Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она в сопровождении следователей и журналистов пошла в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

Напомним, 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в здании Верховной Рады.

По его словам, во время атаки Савченко планировала использовать гранаты, миномет и автоматы, чтобы уничтожить сначала ложу и купол Верховной Рады, а потом "автоматами добивать тех, кто выживет".

Также ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков и заговор с Владимиром Рубаном, который уже находится под арестом.

Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", заявив, что об уничтожении Администрации президента и парламента не думал только ленивый.