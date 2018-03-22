Вопрос психического здоровья. Гройсман прокомментировал задержание Савченко

Парламент принял адекватное решение в отношении народного депутата Надежды Савченко, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья", - написал он в своем Twitter.

Глава украинского правительства также поблагодарил спецслужбы, которые провели операцию по предотвращению теракта.

Останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство. Але я вважаю, що це питання психологічного здоров'я. Хочу подякувати СБУ, Збройним силам України, які провели операцію з виявлення намірів цього жахливого теракту. Вважаю, що Парламент прийняв адекватне рішення. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 марта 2018 г.

Ранее на задержание Савченко отреагировал президент Петр Порошенко.

Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она в сопровождении следователей и журналистов пошла в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

Напомним, 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в здании Верховной Рады.

По его словам, во время атаки Савченко планировала использовать гранаты, миномет и автоматы, чтобы уничтожить сначала ложу и купол Верховной Рады, а потом "автоматами добивать тех, кто выживет".

Также ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков и заговор с Владимиром Рубаном, который уже находится под арестом.

Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", заявив, что об уничтожении Администрации президента и парламента не думал только ленивый.