Вопрос психического здоровья. Гройсман прокомментировал задержание Савченко

Парламент принял адекватное решение в отношении народного депутата Надежды Савченко, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья", - написал он в своем Twitter.
Глава украинского правительства также поблагодарил спецслужбы, которые провели операцию по предотвращению теракта.
Останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство. Але я вважаю, що це питання психологічного здоров'я. Хочу подякувати СБУ, Збройним силам України, які провели операцію з виявлення намірів цього жахливого теракту. Вважаю, що Парламент прийняв адекватне рішення.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 марта 2018 г.
Ранее на задержание Савченко отреагировал президент Петр Порошенко.
Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.
После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она в сопровождении следователей и журналистов пошла в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.
Напомним, 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в здании Верховной Рады.
По его словам, во время атаки Савченко планировала использовать гранаты, миномет и автоматы, чтобы уничтожить сначала ложу и купол Верховной Рады, а потом "автоматами добивать тех, кто выживет".
Также ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков и заговор с Владимиром Рубаном, который уже находится под арестом.
Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", заявив, что об уничтожении Администрации президента и парламента не думал только ленивый.
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