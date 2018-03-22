Я хотела напугать вас: Как Рада дала добро на арест Савченко

Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. За эти три решения депутаты отдали соответственно 291, 277 и 268 голосов. Вскоре после голосования нардеп была задержана прямо в здании парламента и доставлена в СБУ.

В ходе обсуждения представления ГПУ ни один из депутатов не выступил в пользу Савченко. Сама она в ответном выступлении отвергла все обвинения в свой адрес и призвала украинцев "сменить политическую систему".

Перед голосованием в сессионном зале парламента выступил генпрокурор Юрий Луценко, рассказав о деталях обвинений против Савченко. Он призвал парламентариев поддержать представление ГПУ, "чтобы в кратчайшие сроки - до двух-трех месяцев - завершить следствие и передать дело в суд". Кроме того, генпрокурор заявил о вероятном проведении психиатрической экспертизы Савченко в ходе следствия.

Луценко также обнародовал 20-минутный ролик, включавший в себя видео- и аудиозаписи отдельных эпизодов готовившейся операции с участием Савченко и руководителя центра обмена пленными Офицерский корпус Владимира Рубана.

Их пособниками должны были стать четверо офицеров ВСУ, однако о планах Савченко и Рубана они сообщили в СБУ, что дало возможность вести скрытую видеосъемку и аудиозапись с осени 2017-го года.

Что показали на видео

В частности, в парламенте показали видеозапись встречи Рубана, Савченко и офицеров ВСУ в одной из военных частей. В ходе этой встречи Рубан и Савченко обсуждают план подготовки серии взрывов в правительственном квартале в Киеве, том числе в здании Верховной Рады.

"Предлагаю переворот, - говорит на видео Савченко. – Убрать их всех физически". Далее из ее слов следует, что главными мишенями теракта должны были стать первые лица страны – президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов.

Основной целью атаки предлагалось избрать Верховную Раду - Савченко и Рубан предлагали выбрать день, когда бы все ключевые представители власти собрались под куполом парламента. Разместить вооружение для обстрела, по словам Луценко, могли на Трухановом острове или же на барже на Днепре. Соответственно, подчеркнул генпрокурор, под прицелом могли оказаться жители Киева.

Привезенное для подготовки теракта вооружение включало в себя крупнокалиберные минометы, крупнокалиберные винтовки Топаз, около полусотни мин.

В чем подозревают Савченко

Ранее утром в четверг, 22 марта, генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал регламентный комитет Рады дать разрешение на задержание и арест Савченко. Комитет проголосовал единогласно. В своем выступлении на заседании комитета Луценко в присутствии Савченко озвучил подробности обвинений в адрес народного депутата.

Вербовка бойцов ВСУ

По словам Луценко, Савченко договаривалась о возможном совершении теракта против руководства страны с офицерами ВСУ. У следствия есть соответствующие показания одного из офицеров, а также аудио- и видеозаписи этих разговоров военных с Савченко, подчеркнул глава ГПУ.

По словам Луценко, Савченко пыталась привлечь офицеров ВСУ для совершения теракта в столице / Фото пресс-службы ГПУ

Луценко сообщил, что летом 2017 года Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8-го полка специального назначения ВСУ. Эти военные дислоцируются в Харькове, однако на момент контакта с народным депутатом находились в зоне АТО.

"Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее предложение совершить террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства", - добавил Луценко.

Он также рассказал, что Савченко предлагала осуществить захват административных зданий, создать хаос и захватить власть, "готовила диверсии против конституционного строя Украины".

Российское оружие

Для совершения теракта Савченко планировала использовать оружие, привезенное со стороны оккупированных территорий, и к этой операции причастны российские военные, сообщил Луценко.

Он пояснил, что речь шла о ввозе оружия так называемой "ДНР" "для уничтожения конституционного строя Украины, создания хаоса и захвата власти".

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"Следствию стало понятно, что речь идет не о бреде или больных фантазиях политиканов. Это вовсе не сюрреализм, это живое, боевое оружие, которым планировалось уничтожить людей – как представителей власти, так и просто мирных жителей центра столицы", – заявил генпрокурор.

"Это живое, боевое оружие, которым планировалось уничтожить людей", - заявил Юрий Луценко

По его словам, оружие перевезли офицеры ВСУ и предоставили на экспертизу СБУ, а затем доставили в Хмельницкий на хранение на складах воинской части, "которую заговорщики считали своими союзниками".

Луценко рассказал, что 2 декабря 2017 года Савченко и Владимир Рубан испытали полученное оружие на полигоне, "где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки Топаз, которая легко пробивает броню любого автомобиля и производится исключительно в так называемой "ДНР".

Савченко: Я хотела вас напугать

В свою очередь, Надежда Савченко отрицает обвинения, озвученные в ее адрес. В ответ на обнародованные видеодоказательства подготовки теракта она заявила, что хотела лишь продемонстрировать власти: "Красные линии очень близки к вам, так думает много кто в парламенте и весь украинский народ".

Не теракт, а умышленная провокация

В то же в время Савченко подтвердила свою поездку на оккупированные территории Украины в ноябре 2017 года.

"Факты, которые приведены в видеодоказательствах, о пересечении в ноябре, мой переход на ту оккупированную сторону - это правда", - сказала нардеп. По словам Савченко, она возила одежду украинским военнопленным, которые там находились.

На видео, обнародованном ГПУ, Савченко озвучивает идею покушения на всех ключевых руководителей Украины / Скриншот видео ГПУ

Депутат уверяет, что в ходе этих поездок была намерена обнаружить местонахождение заложников террористов. А оружие покупала, чтобы узнать, откуда его получают боевики: собственное ли это производство, или российское. "Очень важно было завозить оружие и показывать власти, что оно может выстрелить против них. Я делала политическую провокацию", - сказала Савченко.

В то же время она отвергла обвинения в подготовке теракта, заявив, что с ее стороны это была лишь провокация и она хотела "напугать власть".

Саченко настаивает, что умышленно дала возможность СБУ отследить ее поездки на неподконтрольную территорию и действия на Донбассе.

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"Я рисовала конструкции, невозможные для выполнения. Я хотела напугать вас", - прокомментировала Савченко сценарии теракта с ее участием, озвученные Луценко.

Она также добавила, что врага ищут "там, где его нет".

"Вы ищете врага в народе. Ищите врагов среди себя. Я показала украинцам, что ситуацию можно всколыхнуть, показала всему миру, насколько у нас несерьезная политика, - пояснила свои действия нардеп. - Мне жаль, что пришлось показать таким путем".

Гранаты в сумке

На заседание регламентного комитета парламента Савченко принесла два спелых граната – так нардеп прокомментировала сообщения о том, что ранее она появлялась в парламенте с боевыми гранатами в сумке.

"Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко у смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты. Вот. Гранаты были", – с этими словами Савченко достала и выложила на стол фрукты - два граната.

Нардеп также обвинила главного военного прокурора Анатолия Матиоса в том, что он "пустил слухи" о боевых гранатах в ее сумке.

"Я показала украинцам, что ситуацию можно всколыхнуть", - отвергла обвинения в свой адрес Надежда Савченко

"Когда я зашла в Верховную Раду, и пошел слух, который пустил Матиос, что я несу гранаты, потому что у меня тяжелая сумка - там было две пачки бумаги, ну и конечно гранаты (Савченко указала на фрукты перед собой), то вы бы видели реакцию Верховной Рады – люди вытягивали карточки и перелезали по стульям, - отметила депутат. - Это превращалось в сказочный цирк"

Кроме того, Савченко обвинила в сексуальных домогательствах офицеров ВСУ во время своей службы в армии. Именно тогда, утверждает Савченко, она впервые убедилась, насколько действенными могут быть провокации.

"Когда я была еще рядовым, меня сексуально домогался начальник штаба военной части, в которой я служила. Мне было 22 или 23 года. Тогда он был в звании майора", - рассказала Савченко. Нардеп также добавила, что один из коллег-военных предложил ей "пошутить с ними" и написать на себя анонимный донос о сотрудничестве с СБУ.

"Я поехала в Киев и на печатной машинке написала на себя заявление, что в таком-то батальоне есть подсадная утка – любовница начальника СБУ – будьте осторожны, и отправила это анонимно. Вы бы видели, как меня стало бояться командование! Тогда я впервые поняла, как слаба наша армия", - рассказала Савченко, добавив, что придя во власть, она также убедилась в ее слабости и увидела возможность "поиграть" с этим.