Порошенко отреагировал на "теракт Савченко"

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предотвращение массового теракта в Верховной Раде в Киеве, который, по версии Генпрокуратуры, готовила народный депутат Надежда Савченко.

"Цель российской спецоперации - посеять хаос и уничтожить Украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - заявил он на своей странице в Facebook.

Порошенко в своем заявлении выразил благодарность работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за "спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблачения российской спецоперации против Украины", а также офицерам Вооруженных сил Украины - за то, что не поддались на провокации агрессора.

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Напомним, что Надежде Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем центра освобождение пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение.