СБУ обнародовала видео "оружейного вояжа" Рубана

На видео запечатлены все этапы поездки Рубана

В пятницу, 9 марта, Служба безопасности Украины обнародовала оперативное видео, на котором запечатлена поездка подозреваемого в подготовке теракта Владимира Рубана на оккупированную "ДНР" территорию за оружием и боеприпасами.

Соответствующий ролик был продемонстрирован на брифинге СБУ.

На опубликованных кадрах видны все этапы поездки Рубана, начиная с того момента, когда он сел за руль микроавтобуса, заканчивая его загрузкой оружием и возвращением на подконтрольную Украине территорию.

Кроме того, спецслужба также обнародовала перехват телефонного разговора относительно содержания незаконного груза.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что на КПП Майорск был задержан с арсеналом оружия Владимир Рубан.

Позже было опубликовано видео с его задержанием.

Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.

При этом представители "ДНР" выразили свое недовольство его задержанием.

Согласно решению суда, Рубан взят под стражу на два месяца.