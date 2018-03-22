ГПУ обнародовала видеодоказательства против Савченко

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Генпрокуратура показала видео с доказательствами причастности Савченко к подготовке теракта

Генпрокуратура показала видео с доказательствами причастности Савченко к подготовке теракта

Генпрокуратура обнародовала видео, которое доказывает причастность народного депутата Надежды Савченко к планированию теракта.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

Ранее регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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