Депутаты из бывшей ОПЗЖ голосовала даже за перенос Дня победы с 9 на 8 мая — политолог

10 августа, 20:05
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Со следующего года Украина будет отмечать День памяти и победы над нацизмом 8 мая (Фото:president.gov.ua)

Со следующего года Украина будет отмечать День памяти и победы над нацизмом 8 мая (Фото:president.gov.ua)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV отметил, что депутаты, которые ранее входили в запрещенную пророссийскую Оппозиционную платформу — За жизнь, голосовали даже за перенос Дня победы с 9 на 8 мая.

«Очень часто в унисон с властью голосуют две группы бывшей фракции ОПЗЖ. Притом довольно интересно, что даже за перенос [празднования] с 9 на 8 мая ОПЗЖ голосовала, за ратификацию Стамбульской конвенции. Они готовы голосовать за что угодно, что противоречит их заявлениям, принципам, только с целью политического выживания», — заявил Кошель в эфире Radio NV.

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29 мая Рада официально сделала 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом и выходным. Решение поддержали 317 депутатов.

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До этого президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине будут праздновать День Европы вместо Дня победы.

28 марта 2022 года партия ОПЗЖ заявила о приостановлении своей деятельности. 14 апреля 2022 года на заседании Верховной Рады объявили решение СНБО о запрете деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь в парламенте. 21 апреля в Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко.

15 сентября 2022 года Верховный Суд принял решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение окончательное и не подлежит обжалованию.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   9 мая День победы 8 мая День памяти и примирения Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ радио NV

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