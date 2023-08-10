«Нас ждет вторая серия». «Слугопад» будет продолжаться. Что тогда будет с Верховной Радой — интервью NV с политологом Алексеем Кошелем 10 августа, 15:57 NV Премиум Скандалы с партией Слуга народа будут продолжаться, — Кошель (Фото:t.me/verkhovnaradaukrainy)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV рассказал, как повлияет «слугопад» на результативность работы Верховной Рады.

— Какой-то «слугопад» происходит в последнее время. Кого-то разоблачают на взятке, кого-то лишают мандата, кого-то — и то, и другое. Почему мы сейчас видим такую ситуацию?

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— Имеют место несколько причин. Первая причина: подавляющее большинство депутатов фракции Слуга народа (думаю, не менее 80%) прекрасно понимают, что в парламенте следующего созыва им будет нечего делать. Совершенно очевидно, что в нынешнем виде партия Слуга народа не сохранится. Очевидно, что будет достаточно серьезное переформатирование — я думаю, новое название, новые подходы. И не более, чем несколько десятков депутатов теперешнего созыва смогут попасть в следующие списки.

Поэтому многие люди понимают, что их ждет только почетная политическая пенсия (или не почетная), и используют все возможности для того, чтобы в последнее время пребывания в парламенте максимально сконцентрироваться на поддержке своего бизнеса, на коррупции, многих других вещах. Я думаю, именно с этим связано.

И здесь не стоит забывать, что это не первая волна скандалов. Нас ждет вторая серия, значительно более масштабная.

