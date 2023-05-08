9 мая в Украине будут праздновать День Европы: Зеленский подписал указ 8 мая, 09:28 Зеленский обратился к украинцам (Фото:ОП)

Ежегодно 9 мая в Украине будут праздновать День Европы вместо Дня победы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

«Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм», — сказал украинский президент.

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Он пояснил, что теперь в этот день в Украине будут отмечать День Европы, которая поддерживает граждан страны все девять лет российской агрессии в Крыму и на Донбассе, а также 439 дней полномасштабного вторжения.

«Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы — нашей союзницы. Которая никогда не называет Украину „выдуманным“ или „искусственным“ образованием. И которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее — нашу Европу», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что единство на европейском континенте «приближает нас к празднованию первого дня нашего мира».

«Честная память о прошлом всегда укрепляет веру в будущее. Сегодня, отдавая должное наиболее важной победе ХХ века, мы все ждем и приближаем новый великий день — новую победу. Нашей победы. День победы Украины. Безусловно, общей. Которую мы получим вместе со всеми, кто нам сейчас помогает. Мы будем помнить каждое государство и каждый народ, вставший в борьбе за свободу вместе с нами. Мы никогда не скажем, что победа могла бы состояться без одного из них. Это будет общий успех, но я уверен, что мир будет называть этот день одинаково — День победы Украины», — резюмировал он.

Зеленский также подчеркнул, что подаст в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

«Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором храним память почти в каждой нашей семье», — сказал президент.

8 мая 1945 вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный накануне — 7 мая в 2:41 ночи по центральноевропейскому времени во французском городе Реймс.

С тех пор именно 8 мая в мире отмечают День победы в Европе (V Day), ведь капитуляция Германии положила конец войне на континенте.

А с 2005 года мир отмечает 8−9 мая еще как Дни памяти и примирения — в знак дани памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Украина присоединилась к этой традиции в 2015 году, когда президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.



Советский Союз и страны социалистического лагеря праздновали как День победы именно 9 мая из-за прихотей Москвы и исторических обстоятельств капитуляции Третьего Рейха после завершения Второй мировой войны в Европе.