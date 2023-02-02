Зеленский ответил на петицию о лишении мандатов нардепов от ОПЗЖ

2 февраля, 23:36
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Логотип ОПЗЖ (Фото:ОПЗЖ)

Логотип ОПЗЖ (Фото:ОПЗЖ)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагалось лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ.

Президент сообщил, что обратился к руководству Верховной Рады с просьбой проработать такое предложение.

Петиция была опубликована 9 января и собрала более 37000 голосов. Ее авторы предлагали президенту выйти с законодательной инициативой о лишении мандатов народных депутатов из бывшей партии ОПЗЖ.

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В ответе на петицию Зеленский перечислил уже предусмотренные законодательством основания и процедуры лишения мандатов депутатов Верховной Рады и отметил, что в ряде случаев эти процедуры в отношении нардепов от бывшей ОПЗЖ уже были применены.

В декабре Зеленский уже отвечал на похожую петицию. Тогда он поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть предложение о лишении мандата всех народных депутатов от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ

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