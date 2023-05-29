Рада официально сделала 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом и выходным 29 мая, 16:16 8 мая также официально стал выходным днем (Фото:Zhitomir.info)

День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине будут отмечать 8 мая. Этот день будет выходным.

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

«С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов», — пишет он.

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За соответствующий законопроект № 9278 проголосовали 317 депутатов.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине будут праздновать День Европы вместо Дня победы.



8 мая 1945 вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный накануне — 7 мая в 2:41 ночи по центральноевропейскому времени во французском городе Реймс.

С тех пор именно 8 мая в мире отмечают День Победы в Европе (V Day), ведь капитуляция Германии положила конец войне на континенте. А с 2005 года мир отмечает 8−9 мая еще как Дни памяти и примирения — в знак дани памяти всем жертвам Второй мировой войны.