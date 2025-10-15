Центральная избирательная комиссия считает, что полномочия мэра Одессы Геннадия Труханова будут прекращены, когда городской совет получит текст указа президента об утрате им гражданства. После этого обязанности городского головы будет исполнять секретарь горсовета.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в комментарии изданию Украинская правда.

«По моему мнению, с момента получения текста указа президента Украины о потере гражданства городским головой Одесским городским советом в соответствии с законодательством полномочия Одесского городского головы считаются прекращенными, если указ не будет обжалован и суд не остановит его действие», — сказал он.

Дубовик отметил, что в мирное время в таком случае Верховная Рада назначала бы выборы. После начала избирательного процесса начинала бы работать соответствующая система избирательных комиссий, однако это невозможно во время военного положения, говорит заместитель председателя ЦИК.

Таким образом, по словам Дубовика, должность городского головы Одессы до выборов будет вакантной, а обязанности его будет исполнять секретарь горсовета.

Он добавил, что со стороны ЦИК реакция на досрочное прекращение полномочий городского головы не предусмотрена.

13 октября Труханов заявил, что на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за информации о наличии российского.

14 октября СБУ сообщила, что по их материалам мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины.

Сам Труханов заявил, что планирует обращаться в суд. Также он сказал, что будет оставаться на должности, пока его не отстранит городской совет.

15 октября Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую ОВА, начальником Одесской городской военной администрации (МВА).

В тот же день журналист-расследователь Христо Грозев написал, что считает, что российский паспорт Труханова является подделкой и якобы был использован Россией для дискредитации мэра.