На акцию против Геннадия Труханова возле Одесского горсовета пришло около 150 человек, пишут СМИ (Фото: t.me/suspilneodesa)

Под зданием Одесским горсовета на Биржевой площади проходит акция протеста против мэра Геннадия Труханова, чье украинское гражданство 14 октябрябыло приостановлено.

Об этом сообщает Суспільне.Одесса.

«На акцию пришло около 150 человек. Они скандировали „Труханов черт“, „Украинскому городу украинскую власть“, держали в руках плакаты с надписями „Вата не власть“, „Труханова за решетку“, „Одесса украинский город“, „Одесса без Пушкина“ и другие. Некоторые держат украинские флаги», — написали журналисты и отметили, что акцию анонсировала общественная организация Делаем вам нервы.

Реклама

Фото: Суспільне Одесса

Фото: Суспільне.Одесса

Фото: Суспільне Одесса

Фото: Суспільне Одесса

Фото: Суспільне Одесса

Как сообщает издание Думская, часть протестующих устроила митинг и под зданием мэрии Одессы.

Сам Труханов ранее заявил, что будет оставаться в должности, пока его не отстранит горсовет.

«В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принято к сведению этот факт. Так определяет часть 11 статьи 79 закона Украины о местном самоуправлении в Украине. До этого момента я буду продолжать выполнять свои полномочия как избранный громадой городской голова», — сказал он.

Читайте также: Зеленский обратился к Сырскому относительно образования в Одессе военной администрации

Ранее 14 октября сотрудники СБУ сообщили, что благодаря их материалам было принято решение прекратить гражданство Украины мэру Одессы Геннадию Труханову.

Как уточнили в спецслужбе, такое решение приняла комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства.

По данным СБУ, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Источники NV в Офисе президента сообщили, что «указы о гражданстве не публикуют открыто из-за наличия в них персональных данных — ни о принятии в гражданство, ни другие».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у некоторых лиц подтверждено наличие российского гражданства.

В эфире телемарафона Единые новости со ссылкой на источник в государственной власти сообщили, что Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

Петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей всего за несколько часов.

В интервью Суспільному мэр Одессы уверял, что готов пройти любую проверку, в том числе на полиграфе, чтобы доказать, что не имеет российского гражданства.

В сентябре 2024 года волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, подтверждающую наличие у Труханова гражданства РФ.

Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Труханов ответил, что правоохранители уже неоднократно опровергали наличие у него паспорта РФ. Еще в 2016 году журналисты заявляли, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 оффшорными компаниями.

В 2019 году появилась информация, что городской голова Одессы через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.