Зеленский назначил Сергея Лысака главой Одесской ГВА: что о нем известно и кто возглавит Днепропетровскую область

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 октября, подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака , возглавлявшего Днепропетровскую ОВА, начальником Одесской городской военной администрации (ГВА). Об этом свидетельствует опубликованный документ на сайте Офиса президента.

Распоряжение о назначении Лысака появилось после указа президента № 789/2025 об образовании Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области.

До этого Офис президента опубликовал указ № 787/2025 об увольнении Лысака с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Временным главой Днепропетровской ОВА будет Владислав Гайваненко, свидетельствует указ № 788/2025.

Сергей Лысак уже отреагировал на назначение.

«Сегодня заканчиваю свою работу в должности начальника Днепропетровской ОВА. Позади — немалый путь, пройденный за более чем 2,5 года. Он был полон вызовов, перед которыми враг ставил каждый день… Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Руководителям районов и громад за слаженную работу. Всем, кто был рядом, за поддержку», — написал он в Telegram.

14 октября СБУ сообщила, что благодаря ее материалам было принято решение прекратить гражданство Украины мэру Одессы Геннадию Труханову. Решение приняла комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства. По данным СБУ, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Зеленский подтвердил, что «у некоторых лиц» есть российское гражданство и анонсировал решение по ним. Труханов назвал это «фейком» и заявил, что обратится в суд.

Что известно о Сергее Лысаке

Лысак в 2014—2015 и в 2017 годах участвовал в АТО, а с 13 мая 2020 до 19 июля 2022 года возглавлял СБУ на Житомирщине. На этой должности Лысак находился и на момент полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

По данным Думской, Лысак служил в подразделении, которое занималось контрдиверсионной работой и награжден орденом За мужество III степени.

В марте 2022 года он получил звание бригадного — одновременно с нынешним главой СБУ Василием Малюком.

С 19 июля того же года до 7 февраля 2023 года Лысак занимал должность начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Руководителем Днепропетровской ОВА Зеленский назначил Лысака 7 марта 2023 года.

Сам Лысак подтверждал, что служил как в центральном аппарате СБУ, так и в областных управлениях — в Одессе, Виннице, Ужгороде, Житомире и Днепре. «Имею боевой опыт в АТО. Поэтому и к работе отношусь по-военному требовательно и четко», — говорил о себе Сергей Лысак после перехода на работу в Днепровскую ОВА.