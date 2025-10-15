«Я сегодня остаюсь мэром города». Труханов заявил, что обратился к США из-за решения о лишении украинского гражданства

Труханов остается мэром Одессы, пока горсовет не отстранит его от должности (Фото: Геннадий Труханов/Telegram)

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет обращаться в суд после решения о лишении его украинского гражданства.

Об этом он сообщил во время брифинга в среду, 15 октября, сообщает Радио Свобода.

Труханов сказал, что будет «бороться, защищаться и уверен в своей победе».

" в своей правоте, в том, что у меня не было и нет российского гражданства. Все соответствующие для этого документы есть, поэтому буду бороться, буду работать на благо своего города, буду защищаться и я уверен в своей победе", — утверждает мэр Одессы.

Кроме того, он обратился, в частности, к США, чтобы те сделали запрос в Россию, с вопросом имеет ли он российское гражданство.

В то же время Труханов отметил, что пока остается мэром Одессы, пока горсовет не отстранит его от должности.

«Я сегодня остаюсь мэром города. Пока на сессии депутатами не будет принята эта информация, я буду продолжать оставаться мэром города и выполнять свои обязанности», — добавил он.

14 октября Служба безопасности Украины сообщила, что благодаря ее материалам было принято решение прекратить гражданство Украины мэру Одессы Геннадию Труханову. Решение приняла комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства.

По данным СБУ, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Источники NV в Офисе президента сообщили, что «указы о гражданстве не публикуют открыто из-за наличия в них персональных данных — ни о принятии в гражданство, ни другие».

24 сентября на сайте Офиса президента опубликовали петицию с призывом создать в Одессе городскую военную администрацию «для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования органов власти в городе Одесса в условиях военного положения».

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет назначен руководитель военной администрации в Одессе. По данным ТСН, Одесскую МВА возглавит действующий глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.