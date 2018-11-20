Левочкин и Бойко объединились с Рабиновичем и Медведчуком. За это их исключили из фракции Оппоблока

Оппозиционный блок попрощался с двумя народными депутатами, которые все время существования этой фракции составляли ее костяк. Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили "за предательство интересов избирателей". Место Бойко, который возглавлял фракцию в Раде, занял Вадим Новинский. Сам же Бойко заключил политический союз с Вадимом Рабиновичем и будет участвовать в выборах президента.
Почему в Оппоблоке произошли столь значительные изменения и при чем тут олигарх Ринат Ахметов, а также пророссийский политик Виктор Медведчук, разбиралось НВ.
Исключение Бойко из Оппозиционного блока
Об исключении Бойко и Левочкина 20 ноября с трибуны Верховной Рады объявил сопредседатель фракции Александр Вилкул. Решение было принято на заседании Оппоблока еще утром.
Бойко и Левочкин исключены из фракции с формулировкой "за предательство интересов избирателей", сказал Вилкул журналистам.
Высокопоставленный источник НВ во фракции рассказал, что исключить Бойко и Левочкина руководство Оппоблока решило уже давно. Ровно с того момента, когда Бойко 9 ноября объявил о создании Оппозиционной платформы – За життя с Рабиновичем.
Еще 14 ноября Юрий Бойко заявил, что его новая Оппозиционная платформа - За життя будет трансформирована в политическую партию. Это автоматически означало, что он уходит из Оппоблока, так как в Украине членство в двух партиях одновременно запрещено законодательством.
После своего исключения из фракции Бойко заявил, что его членство в Оппоблоке остается в прошлом.
"Мы создаем парламентскую группу Оппозиционная платформа - За життя. Оппозиционный блок остается в прошлом, мы идем дальше, объединяя всю оппозицию. И такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время", - сказал он.
Мы же понимаем, что исключены не Бойко и Левочкин, а группа из 20 депутатов
Депутат выразил уверенность, что часть Оппозиционного блока и некоторые "депутаты из других групп" присоединятся к новой депутатской группе.
Левочкин назвал исключение его и Юрия Бойко из фракции Оппозиционного блока атакой на "одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты" в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.
"Мы же понимаем, что исключены не Бойко и Левочкин, а группа из 20 депутатов", - добавил нардеп.
На уточнение, выйдет ли он из партии Оппоблок, Левочкин ответил: "Сегодня состоялись политические похороны. Юридически партия существует ... пока этот вопрос неактуален".
Объединение Рабиновича с Медведчуком
Политпроект Рабиновича За життя появился летом 2016 года. И уже к концу 2017 года оказался на третьем месте по популярности среди всех украинских партий с рейтингом 8,8%. Как писал журнал Новое Время, это стало возможным, благодаря "телеактивности" Рабиновича, его соратника Евгения Мураева, а затем и примкнувшего к ним Нестора Шуфрича.
Читайте также:
- Медведчук подтвердил, что его жена имеет нефтяной бизнес в России
- Ренессанс кума. Виктор Медведчук получает финансовые и политические дивиденды как от Москвы, так и от Киева
Еще тогда политические аналитики предполагали, что через Шуфрича Рабинович надеется получить доступ к структуре Украинского выбора - организации кума президента России Виктора Медведчука, что могло бы компенсировать отсутствие у За життя сети региональных активистов.
В конце июля 2018 года Рабинович объявил, что Медведчук согласился вступить в его партию. Примерно в то же время на телеканале 112 Украина, ранее активно продвигавшем Рабиновича, значительно участились упоминания Медведчука в позитивном ключе. Появились предположения, что Медведчук приобрел этот канал, справедливость которых кум Путина отрицал. Однако канал возглавил менеджер из команды Медведчука.
Конкуренция за электорат с Оппоблоком и объединение с Бойко
9 ноября в результате неожиданного политического союза Бойко и Рабиновича была создана Оппозиционная платформа - За життя. Электоральная база За життя и Оппоблока во многом совпадает - это прежний “ядерный электорат” Виктора Януковича и сторонники коммунистов. Многие из этих избирателей считают позицию Рабиновича предпочтительней, благодаря его более решительным, чем у оппоблоковцев, высказываниям в эфире. Но что именно стало причиной объединения, пока точно неизвестно.
По словам политолога Олега Постернака, альянс партии За життя и Оппозиционного блока еще вначале выглядел кулуарным и не получил поддержки в той части Оппоблока, которая ассоциируется с Ринатом Ахметовым.
В середине ноября Рабинович попрощался с президентскими амбициями и заявил, что в выборах будет участвовать Бойко. Согласно последнему опросу, за Рабиновича готовы проголосовать менее 5% украинцев, а за Бойко - 9%.
Ахметов против
В сентябре 2018 года Украинская правда писала о переговорах об объединении За життя и Оппозиционного блока. В переговорах За життя представляли Рабинович и Медведчук, а Оппоблок представляли две группы - Сегей Левочкин и Юрий Бойко и "группа Ахметова" - Вадим Новинский с Борисом Колесниковым. Издание со ссылкой на источник в руководстве Оппоблока писало, что на одну из встреч Ахметов приезжал лично.
В итоге Ахметов выступил против объединения, а Левочкин и Бойко альянс с Рабиновичем и Медведчуком поддержали.
Бойко заявил, что Оппоблок и партия За життя выдвинут единого кандидата на президентские выборы, которые состоятся в марте 2019 года.
В ответ Колесников назвал это решение "личной инициативой".
16 ноября Рабинович заявил, что Оппозиционная платформа - За життя выдвигает в качестве кандидата в президенты Бойко. По словам Рабиновича, Бойко будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году в качестве "единственного кандидата от объединенной оппозиции".
Новый глава фракции Оппоблока Новинский
Новинский, который сменил Бойко на посту главы фракции заявил, что у того не было полномочий на заключение политического союза с Рабиновичем.
Новинский прямо обвинил Бойко и Левочкина в "сотрудничестве с властью" и "предательстве интересов избирателей".
Раскол или нет?
Несмотря на исключения Бойко и Левочкина из Оппоблока, Новинский заверил, что "ни о каком расколе партии не может быть речи".
В то же время, нардеп от Оппозиционного блока Николай Скорик заявил на своей странице в Facebook, что "категорически не согласен" с решением по Бойко и Левочкину.
"Полностью поддерживаю Юрия Бойко, как человека, политика, кандидата и, очень надеюсь, будущего президента Украины", - говорится в его заявлении.
На сайте Оппоблока опубликовано заявление региональной организации этой партии в Черновицкой области о поддержке действий Юрия Бойко, "направленных на объединение всех оппозиционных сил в рамках Оппозиционной платформы - За жизнь".
Региональные организации Оппоблока в Кировоградской и Житомирской областях тоже поддержали Бойко.
В его поддержку сделали заявления председатели еще нескольких областных организаций Оппоблока: Киевской области Александр Качный, Сумской области Александр Стрельченко, и Хмельницкой области Сергей Пономарев.
А вот нардеп от Оппоблока Александр Долженков высказался против Бойко.
"Политическая партия - это юридическая организация, которая имеет определенный статут. Порядок принятия решений регламентирован соответствующими учредительными документами. Решение было принято вопреки учредительным документам", - прокомментировал он Радио НВ решение Бойко об объединении с политсилой Рабиновича.
В то же время, он отказался говорить о том, присоединятся ли к Бойко и Левочкину другие оппоблоковцы.
А нардеп из фракции Оппоблока и глава Партии развития Украины Юрий Мирошниченко сначала заявил, что надеется, что "все разрешится".
"Честно, я не в курсе. Я не был на фракции сегодня, был на эфире", - сказал он в комментарии Радио НВ.
Через несколько часов в эфире 112 Украина он объявил, что Партия развития Украины присоединилась к Оппозиционной платформе – За життя и поддержит на президентских выборах кандидатуру Бойко.
НВ
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования