Левочкин и Бойко объединились с Рабиновичем и Медведчуком. За это их исключили из фракции Оппоблока

Фракция Оппоблока решила, что Бойко не имел права объединяться с Рабиновичем

Оппозиционный блок попрощался с двумя народными депутатами, которые все время существования этой фракции составляли ее костяк. Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили "за предательство интересов избирателей". Место Бойко, который возглавлял фракцию в Раде, занял Вадим Новинский. Сам же Бойко заключил политический союз с Вадимом Рабиновичем и будет участвовать в выборах президента.

Почему в Оппоблоке произошли столь значительные изменения и при чем тут олигарх Ринат Ахметов, а также пророссийский политик Виктор Медведчук, разбиралось НВ.

Исключение Бойко из Оппозиционного блока

Об исключении Бойко и Левочкина 20 ноября с трибуны Верховной Рады объявил сопредседатель фракции Александр Вилкул. Решение было принято на заседании Оппоблока еще утром.

Бойко и Левочкин исключены из фракции с формулировкой "за предательство интересов избирателей", сказал Вилкул журналистам.

Высокопоставленный источник НВ во фракции рассказал, что исключить Бойко и Левочкина руководство Оппоблока решило уже давно. Ровно с того момента, когда Бойко 9 ноября объявил о создании Оппозиционной платформы – За життя с Рабиновичем.

Еще 14 ноября Юрий Бойко заявил, что его новая Оппозиционная платформа - За життя будет трансформирована в политическую партию. Это автоматически означало, что он уходит из Оппоблока, так как в Украине членство в двух партиях одновременно запрещено законодательством.

После своего исключения из фракции Бойко заявил, что его членство в Оппоблоке остается в прошлом.

"Мы создаем парламентскую группу Оппозиционная платформа - За життя. Оппозиционный блок остается в прошлом, мы идем дальше, объединяя всю оппозицию. И такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время", - сказал он.

Мы же понимаем, что исключены не Бойко и Левочкин, а группа из 20 депутатов

Депутат выразил уверенность, что часть Оппозиционного блока и некоторые "депутаты из других групп" присоединятся к новой депутатской группе.

Левочкин назвал исключение его и Юрия Бойко из фракции Оппозиционного блока атакой на "одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты" в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.

"Мы же понимаем, что исключены не Бойко и Левочкин, а группа из 20 депутатов", - добавил нардеп.

На уточнение, выйдет ли он из партии Оппоблок, Левочкин ответил: "Сегодня состоялись политические похороны. Юридически партия существует ... пока этот вопрос неактуален".

Объединение Рабиновича с Медведчуком

Политпроект Рабиновича За життя появился летом 2016 года. И уже к концу 2017 года оказался на третьем месте по популярности среди всех украинских партий с рейтингом 8,8%. Как писал журнал Новое Время, это стало возможным, благодаря "телеактивности" Рабиновича, его соратника Евгения Мураева, а затем и примкнувшего к ним Нестора Шуфрича.

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Еще тогда политические аналитики предполагали, что через Шуфрича Рабинович надеется получить доступ к структуре Украинского выбора - организации кума президента России Виктора Медведчука, что могло бы компенсировать отсутствие у За життя сети региональных активистов.

В конце июля 2018 года Рабинович объявил, что Медведчук согласился вступить в его партию. Примерно в то же время на телеканале 112 Украина, ранее активно продвигавшем Рабиновича, значительно участились упоминания Медведчука в позитивном ключе. Появились предположения, что Медведчук приобрел этот канал, справедливость которых кум Путина отрицал. Однако канал возглавил менеджер из команды Медведчука.

Конкуренция за электорат с Оппоблоком и объединение с Бойко

9 ноября в результате неожиданного политического союза Бойко и Рабиновича была создана Оппозиционная платформа - За життя. Электоральная база За життя и Оппоблока во многом совпадает - это прежний “ядерный электорат” Виктора Януковича и сторонники коммунистов. Многие из этих избирателей считают позицию Рабиновича предпочтительней, благодаря его более решительным, чем у оппоблоковцев, высказываниям в эфире. Но что именно стало причиной объединения, пока точно неизвестно.

По словам политолога Олега Постернака, альянс партии За життя и Оппозиционного блока еще вначале выглядел кулуарным и не получил поддержки в той части Оппоблока, которая ассоциируется с Ринатом Ахметовым.

В середине ноября Рабинович попрощался с президентскими амбициями и заявил, что в выборах будет участвовать Бойко. Согласно последнему опросу, за Рабиновича готовы проголосовать менее 5% украинцев, а за Бойко - 9%.

Ахметов против

В сентябре 2018 года Украинская правда писала о переговорах об объединении За життя и Оппозиционного блока. В переговорах За життя представляли Рабинович и Медведчук, а Оппоблок представляли две группы - Сегей Левочкин и Юрий Бойко и "группа Ахметова" - Вадим Новинский с Борисом Колесниковым. Издание со ссылкой на источник в руководстве Оппоблока писало, что на одну из встреч Ахметов приезжал лично.

В итоге Ахметов выступил против объединения, а Левочкин и Бойко альянс с Рабиновичем и Медведчуком поддержали.

Бойко заявил, что Оппоблок и партия За життя выдвинут единого кандидата на президентские выборы, которые состоятся в марте 2019 года.

В ответ Колесников назвал это решение "личной инициативой".

16 ноября Рабинович заявил, что Оппозиционная платформа - За життя выдвигает в качестве кандидата в президенты Бойко. По словам Рабиновича, Бойко будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году в качестве "единственного кандидата от объединенной оппозиции".

Новый глава фракции Оппоблока Новинский

Новинский, который сменил Бойко на посту главы фракции заявил, что у того не было полномочий на заключение политического союза с Рабиновичем.

Новинский прямо обвинил Бойко и Левочкина в "сотрудничестве с властью" и "предательстве интересов избирателей".

Раскол или нет?

Несмотря на исключения Бойко и Левочкина из Оппоблока, Новинский заверил, что "ни о каком расколе партии не может быть речи".

В то же время, нардеп от Оппозиционного блока Николай Скорик заявил на своей странице в Facebook, что "категорически не согласен" с решением по Бойко и Левочкину.

"Полностью поддерживаю Юрия Бойко, как человека, политика, кандидата и, очень надеюсь, будущего президента Украины", - говорится в его заявлении.

На сайте Оппоблока опубликовано заявление региональной организации этой партии в Черновицкой области о поддержке действий Юрия Бойко, "направленных на объединение всех оппозиционных сил в рамках Оппозиционной платформы - За жизнь".

Региональные организации Оппоблока в Кировоградской и Житомирской областях тоже поддержали Бойко.

В его поддержку сделали заявления председатели еще нескольких областных организаций Оппоблока: Киевской области Александр Качный, Сумской области Александр Стрельченко, и Хмельницкой области Сергей Пономарев.

А вот нардеп от Оппоблока Александр Долженков высказался против Бойко.

"Политическая партия - это юридическая организация, которая имеет определенный статут. Порядок принятия решений регламентирован соответствующими учредительными документами. Решение было принято вопреки учредительным документам", - прокомментировал он Радио НВ решение Бойко об объединении с политсилой Рабиновича.

В то же время, он отказался говорить о том, присоединятся ли к Бойко и Левочкину другие оппоблоковцы.

А нардеп из фракции Оппоблока и глава Партии развития Украины Юрий Мирошниченко сначала заявил, что надеется, что "все разрешится".

"Честно, я не в курсе. Я не был на фракции сегодня, был на эфире", - сказал он в комментарии Радио НВ.

Через несколько часов в эфире 112 Украина он объявил, что Партия развития Украины присоединилась к Оппозиционной платформе – За життя и поддержит на президентских выборах кандидатуру Бойко.

НВ