16 ноября 2018, пятница

Бойко будет кандидатом на выборах президента от "объединенной оппозиции" - Рабинович

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Юрий Бойко пойдет на выборы от Оппозиционной платформы - За життя

Юрий Бойко пойдет на выборы от Оппозиционной платформы - За життя

Народный депутат, лидер партии За життя Вадим Рабинович заявил, что Оппозиционная платформа - За життя выдвигает в качестве кандидата в президенты сопредседателя партии Оппозиционный блок Юрия Бойко.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Бойко будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году в качестве "единственного кандидата от объединенной оппозиции".

Напомним, что Вадим Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году. Согласно данным соцопроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг, на выборах президента в 2019 году за Вадима Рабиновича готовы проголосовать менее 5% украинцев. Юрий Бойко получил 9%.

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9 ноября Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За життя. Новая платформа будет трансформирована в политическую партию.

В Оппозиционном блоке назвали решение Бойко частным и таким, что никак не относится к партии.

Президентские выборы состоятся в марте 2019 года.

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