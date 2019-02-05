Ренессанс кума. Виктор Медведчук получает финансовые и политические дивиденды как от Москвы, так и от Киева - архив НВ Сегодня, 15:06 4052 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Автор Кристина Бердинских

5 февраля ГПУ открыла уголовное дело в отношении Виктора Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме.

В связи с этим мы решили еще напомнить о том, кто такой Виктор Медведчук, а также о его бизнесе и связях. Этот материал был опубликован в журнале НВ в октябре 2017 года.

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Этот человек, несмотря на запрет прямого авиасообщения между Украиной и Россией, регулярно летает в Москву и обратно. При этом, по информации близких к нему депутатов, он вхож как к Петру Порошенко, так и к Владимиру Путину. Причем с последним его объединяют родственные узы.



А еще этот украинец курирует обмен пленными на Донбассе, пытается строить собственную политическую карьеру, связан с несколькими депутатами Верховной рады, ведет закрытый образ жизни и переписал весь бизнес на жену. Он чувствует себя на родине великолепно — и даже прикупил себе роскошную яхту. Хотя многие парламентарии прямо называют его деятельность “подрывом украинской государственности”, а американский Белый дом ввел против него персональные санкции.

Но Виктору Медведчуку не привыкать к открыто негативному отношению к себе со стороны отечественных политиков и активистов, а также иностранцев — ведь он долгие годы был одной из самых противоречивых фигур на властном олимпе.

Серый кардинал президента Леонида Кучмы, враг Виктора Ющенко и целого ряда других топовых партдеятелей, а также кум Путина, за последние 15 лет Медведчук то уходил в небытие, то возвращался окрепшим. Сейчас Медведчук переживает очередной ренессанс — набирает политический и финансовый вес, оседлав позицию эксклюзивного связующего звена между Кремлем и Банковой.

Как ему все это удается?

Посредник №1

Нынешний этап жизни Медведчука начался осенью 2014 года, когда президент Петр Порошенко поручил включить его в цепочку посредников по обмену пленными в зоне АТО. Подобную задачу глава государства поставил перед Валентином Наливайченко, на тот момент — шефом Службы безопасности Украины (СБУ). В итоге на свет появился приказ — назначить Медведчука специальным представителем Украины по вопросам гуманитарного характера в рамках трехсторонней контактной группы. Этот документ глава СБУ затем лично завез гаранту.

После чего, как рассказывает НВ сам Наливайченко, президент впервые прислал “спецпредставителя” в СБУ.

Встреча оказалась короткой: гость подтвердил, что Порошенко попросил его посодействовать освобождению пленных, а также помочь с тем, чтобы российская сторона не мешала, а по возможности помогала выходу украинцев на волю.

С этого момента процесс обмена с участием Медведчука продвигался довольно активно: так, за один лишь день 26 декабря 2014‑го освободили 146 украинцев. Та же Надежда Савченко, депутат ВР, вышла на волю, по словам Наливайченко, благодаря участию в переговорах Медведчука.

Но с осени 2015‑го все застопорилось. “Раньше обмен совершался по принципу “люди на людей”, а сейчас его идея [продвигаемая другой стороной] — “люди на политические уступки”. И обмен прекратился”,— констатирует Сергей Высоцкий, народный депутат фракции Народного фронта (НФ).

То, что изначально Медведчук был эффективен в деле обменов, не удивляет отечественных политиков и экспертов: с россиянами и лично с Путиным у бывшего главы Администрации Кучмы отличные отношения. И не только потому, что российский президент крестил его дочь.

Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы РФ, объясняет: “У Владимира Владимировича [Путина] просто маниакальное представление о том, что все вопросы в Украине можно решать только с одним человеком. И это Медведчук”. Мол, своему куму хозяин Кремля доверяет, и зародилось это доверие задолго до крещения.

Медведчук действительно кое-что "решал" в Украине. Например, контактировал с экс-президентом Виктором Януковичем в самый критический для последнего момент — во время Евромайдана.

Как рассказал НВ источник в силовых структурах, Генпрокуратура в рамках дела, возбужденного против Януковича, установила: утром 20 февраля 2014 года тому дважды звонили с российского номера на телефон, по которому беглый президент говорил лишь с ближайшим окружением. Это произошло в день, когда на улице Институтской вооруженные бойцы спецподразделений расстреляли многих участников революции. О чем Янукович говорил с собеседником по телефону — неизвестно. Однако позже следователи ГПУ узнали: звонил именно Медведчук.

Еще 18 февраля 2014‑го, когда в столице начались ожесточенные столкновения, Медведчук срочно уехал из Киева в свою резиденцию в Закарпатье. А затем улетел в Крым, откуда он и звонил Януковичу. Успев после этого съездить еще и в Россию, вечером 26 февраля кум Путина вместе с семьей улетел из Крыма в Швейцарию. На следующий день на полуострове появились “вежливые люди”.

А вскоре Белый дом ввел персональные санкции против Медведчука за то, что он представляет “угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенности или территориальной целостности Украины”.

Всего за период с ноября 2013‑го по февраль 2014 года Янукович и Медведчук общались по телефону 54 раза.

Сейчас первый из этих тайных собеседников прочно осел в российском Ростове. А вот второй продолжает служить эксклюзивным контактером для Кремля. “Он — единственный мостик между Киевом и Москвой”,— рассказывает народный депутат Вадим Рабинович, который регулярно общается с Медведчуком. По его информации, за последние несколько лет, несмотря на запрет прямых авиасообщений между Украиной и РФ, Медведчук 84 раза летал из Киева в Москву. И происходило это, мол, с позволения Банковой. “Он приезжает в Москву — и сразу едет к Путину. Он приезжает в Киев — и едет к Порошенко. Значит, это выгодно двум сторонам,— считает Рабинович.— Тайная дипломатия всегда существовала и приносила результат”.

Операция Реинкарнация

Уникальная роль Медведчука в украинско-российских отношениях раздражает даже окружение Путина. Например, Владислава Суркова, помощника президента РФ. “Сурков последовательно ненавидит всех, кто может через его голову обращаться к первому лицу”,— поясняет Пономарев.

Однако Медведчук на подобное не обращает внимания. Свои отношения с кремлевским властителем и особый статус при украинском президенте он немедленно принялся “монетизировать” в сфере политики и бизнеса.

Той же осенью 2014‑го, накануне парламентских выборов, Медведчук попытался попасть в список Оппоблока (ОБ), состоящего из экс-регионалов. И завести туда же людей из своего движения Украинский выбор—право народа (УВПН). Эту информацию, озвученную НВ несколькими представителями ОБ, подтвердил Юрий Загородний, глава медведчуковской партии СДПУ (о) и замглавы движения УВПН.

Однако накануне решающего предвыборного съезда ОБ Медведчук сообщил Загороднему, что выходит из переговорного процесса с бывшими регионалами. “Кто‑то из руководителей ОБ сказал, что им из американского посольства дали понять: если Медведчук будет в списке, под санкции могут попасть и другие лидеры ОБ”,— рассказывает Загородний, сидя в офисе Украинского выбора в центре Киева.

Источник НВ в Оппоблоке уточнил: исключить Медведчука из избирательного списка им настоятельно рекомендовали не дипломаты США, а американский политтехнолог Пол Манафорт. Тот активно сотрудничал как с Януковичем, так и с экс-регионалами, а также с нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Тем не менее в составе ОБ в парламент попали весьма близкие к куму российского президента люди — Нестор Шуфрич, Игорь Шурма, Василий Нимченко и Тарас Козак. Двое первых — давние члены СДПУ (о), третий состоит в УВПН. Причем сам Шуфрич заявил НВ, что является еще и деловым партнером Медведчука в некоем бизнесе, “связанным со сферой производства”. А вот Козак, бывший замглавы Гостаможни, с 2013 года арендует дом в 609 кв. м у фирмы Спорт-тур. Ее конечным собственником является Оксана Марченко, не только известная телеведущая, но также мать путинской крестницы и супруга Медведчука.

Кроме того, братья Медведчука и Козака Сергей и Богдан — совладельцы в целом ряде предприятий.

Сейчас с Медведчуком сблизился и Рабинович. Причем последний — партнер на перспективу: его партия За життя пока имеет неплохие шансы попасть в следующий созыв Рады.

Кроме того, в 2015‑м соратники Медведчука пытались выстроить сеть общественных объединений на региональных уровнях. Об этом помнит Андрей Левус, представитель фракции НФ в парламенте и экс-замглавы СБУ. Мол, тогда по всей Украине проходили форумы, на которых формировались народные громады, выступающие за спецстатус регионов. По этому поводу Левус даже обратился в правоохранительные органы. В пресс-службе СБУ сообщили НВ, что сейчас по данным эпизодам они ведут досудебное расследование.

Конвертация “особого статуса” в бизнесе у Медведчука идет заметно успешнее. В этом уверен Левус: фамилия путинского кума все чаще всплывает в различных энергетических скандалах — от поставок дизеля до сжиженного газа. “Происходит трансформация определенных процессов на рынке нефти и газа — это правда”,— рассказывает депутат, которого Медведчук заподозрил в подготовке покушения на себя.

Подробности “определенных процессов” НВ расследовал в конце августа этого года, когда цены на газ для автомобилей в Украине резко подскочили вверх. Оказалось, что из‑за действий СБУ сжиженный газ у Роснефти, чей ресурс составляет около 40% украинского рынка, получила право покупать лишь одна компания — Протон Энерджи, принадлежащая израильскому гражданину Нисану Моисееву. Та в свою очередь реализует топливо своим украинским трейдерам — фирмам Глуско и Креатив Трейдинг. Причем сразу несколько участников рынка, а также народный депутат Сергей Лещенко, рассказали НВ: компании Моисеева связаны с Медведчуком.

Более того, израильский бизнесмен также получил “поддержку” и со стороны РФ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю только Роснефти разрешила продавать сжиженный газ Украине. При этом российский гигант может иметь дело исключительно с Протон Энерджи. Представители Федеральной службы объяснили свое решение так: они, мол, не хотят, чтобы их жидкий газ использовался для военных целей.

Газ — продукт слишком ветреный: свою связь с ним Медведчук отрицает. Он и в общем старается дистанцироваться от деловых вопросов, даже весь его легальный бизнес записан на супругу. В собственности последней находится с десяток фирм — от инвестиционных до аграрных.

И дела у семьи, похоже, идут неплохо: еще в 2015‑м Лещенко обнародовал информацию о том, что Медведчук купил новую яхту Royal Romance длиной 92,5 м за € 180 млн. И хотя судно ходит под флагом Каймановых островов, депутат не сомневается: она принадлежит экс-главе Администрации Кучмы.

При этом на свое обращение в Государственную фискальную службу по поводу уплаты Медведчуком налогов Лещенко ответа так и не получил. Зато сам путинский кум недавно подал на депутата сразу пять судебных исков.

Косвенно принадлежность этого судна Медведчуку подтвердил и Шуфрич. НВ попросил депутата Оппоблока прокомментировать информацию о том, что он якобы приобрел у экс-главы Администрации Кучмы его старое парусное судно. “Яхту, которая у него была до Royal Romance, я не покупал”,— ответил Шуфрич.

“Медведчук, предположительно,— один из богатейших людей Украины,— уверен депутат Высоцкий.— Но все его действия направлены на подрыв украинской государственности”.

Получить от самого Медведчука комментарий по этому поводу, а также по другим обвинениям в его адрес, НВ не удалось. На соответствующий запрос редакции в пресс-службе политика сообщили: он не собирается тратить время на комментарии для данной статьи.

На защиту своего политического лидера попытался встать Загородний, который не считает своего многолетнего патрона “агентом Кремля”. “Лучше назовите агентов Вашингтона, которые находятся в Кабинете министров, Верховной раде, на Банковой [в АП] на втором и четвертом этажах”,— эмоционально заявил тот. Все они, мол, “на коленях вымаливают помощь Вашингтона и помощь Европы, не задумываясь, что будет со страной”.

При этом Загородний уверен: позиции Медведчука в Украине в ближайшие годы будут лишь усиливаться. Президенту Порошенко, по его мнению, ради избрания на второй срок нужен прогресс в решении конфликта на востоке Украины. “Я глубоко убежден, что нынешний президент Украины без Медведчука этот вопрос не решит”,— объясняет глава СДПУ (о).

Он [Медведчук], как обезболивающее, влияет на определенные процессы, но в час икс точно не вспомнит добра от Украины”,— предупреждает по этому поводу Левус.



Материал опубликован в журнале Новое Время №38 от 20 октября 2017 года