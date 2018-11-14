14 ноября 2018, среда

Бойко уходит из Оппоблока

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Юрий Бойко

Юрий Бойко

Сопредседатель фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко заявил, что его новая Оппозиционная платформа - За життя будет трансформирована в политическую партию.

Как отмечает УНИАН, Бойко будет вынужден выйти из Оппоблока, так как по закону о политических партиях членство в двух партиях исключено.

"Наша объединенная платформа будет трансформироваться в политическую партию", - сообщил Бойко в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Бойко, в  ближайшее время к его политической платформе присоединятся еще несколько общественных организаций и политсил.

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Напомним, 9 ноября Юрий Бойко и лидер партии За життя Вадим Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За життя. Бойко заявил, что Оппоблок и партия За життя выдвинут единого кандидата на президентские выборы, которые состоятся в марте 2019 года.

В свою очередь депутат от Оппоблока Вадим Новинский заявил, что решение Бойко создать совместный проект с Рабиновичем является его частным решением и к Оппоблоку никак не относится.

Сопредседатель Оппоблока Борис Колесников анонсировал на 12 ноября съезд партии, на котором действиям Бойко будет дана соответствующая оценка. Однако политсовет Оппоблока не поддержал его предложение о созыве съезда партии.

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