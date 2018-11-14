Для чего Рабинович и Бойко создали Оппозиционную платформу - За життя

Оппозиционный блок планирует снова собрать заседание политсовета, чтобы обсудить вопрос объединения с другими политическими силами, сказал сопредседатель Оппозиционного блока Борис Колесников. Депутат подтвердил, что накануне политсовет не поддержал его представления о созыве съезда. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Личная инициатива

Колесников отметил, что любые решения отдельных членов партии - исключительно личная инициатива. Такие решения не имеют силы на общепартийном уровне.

"Если кто-то из наших однопартийцев решил вступить в индивидуальном порядке в партию За життя, у нас никто никого не держит", - подчеркнул Колесников.

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Сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко и лидер партии За життя Вадим Рабинович на прошлой неделе подписали соглашение об объединении оппозиции и создании Оппозиционной платформы - За життя. После этого Оппозиционный блок созвал политсовет. Он не поддержал решение объединиться. В комментарии радио НВ Вадим Рабинович отметил, что имеет соглашение лично с Юрием Бойко, а не с Оппозиционным блоком.

Директор социологической группы Рейтинг Алексей Антипович объяснил: украинским избирателям импонирует ситуация, когда выдвигают единого кандидата.

"Нет готовности к легитимному кандидату в президенты с одной стороны, во-вторых, нет единой политической платформы, которую могли бы выбирать бывшие сторонники Партии регионов на востоке и на юге страны", - отметил Антипович.

Кулуарный альянс

Альянс партии За життя и Оппозиционного блока еще вначале выглядел кулуарным и не получил поддержки в той части Оппоблока, которая ассоциируется с Ринатом Ахметовым, сказал политтехнолог Олег Постернак.

Альянс партии За життя и Оппозиционного блока с самого начала выглядел кулуарным

В этой истории возможен и третий партнер вероятного объединения - партия Видродження, которая должна обеспечить харьковский электорат. Те, кто создают так называемый оппозиционный совместный альянс, сейчас решают три основные задачи.

"Первое - это консолидировать избирателя южных и восточных регионов. Второе - создать площадку для старта на парламентских выборах. Президентские выборы уже поздно объединять. Третье - сформировать альтернативной власти концепт так называемого мира, примирения с Россией, внимания к проблемам базовых предприятий этого региона и т.д.", - сказал Постернак.

Но конструктор пока разваливается, констатирует Постернак. И ситуация вряд ли изменится даже при созыве общепартийного съезда Оппозиционного блока.

Напомним, что депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Вадим Новинский отрицает союз партии с Рабиновичем.