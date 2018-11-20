Бойко отреагировал на исключение из Оппоблока

Народный депутат Юрий Бойко прокомментировал свое исключение из фракции Оппозиционный блок.

По словам Бойко, его членство в Оппоблоке остается в прошлом.

"Мы создаем парламентскую группу Оппозиционная платформа - За життя. Оппозиционный блок остается в прошлом, мы идем дальше, объединяя всю оппозицию. И такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время", - цитирует Бойко Интерфакс-Украина.

Депутат выразил уверенность, что часть Оппозиционного блока присоединится к новой депутатской группе.

"Также у нас есть несколько предложений от депутатов других групп", - добавил он.

20 ноября фракция Оппозиционного блока исключила из своих рядов народных депутатов Бойко и Сергея Левочкина.

Как рассказал высокопоставленный источник НВ во фракции, Левочкин и Бойко были исключены за "нарушение устава". Речь идет о создании Оппозиционной платформы - За життя с Вадимом Рабиновичем. Собеседник отметил, что руководство фракции крайне недовольно этим союзом.

За исключение депутатов проголосовали 22 членов фракции из 26.

Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За життя 9 ноября. Новая платформа будет трансформирована в политическую партию.

По словам Рабиновича, Оппозиционная платформа - За життя выдвигает Бойко в качестве кандидата в президенты.

В Оппозиционном блоке назвали решение Бойко частным и таким, которое никак не относится к партии.