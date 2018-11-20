Бойко отреагировал на исключение из Оппоблока

Народный депутат Юрий Бойко прокомментировал свое исключение из фракции Оппозиционный блок.
По словам Бойко, его членство в Оппоблоке остается в прошлом.
"Мы создаем парламентскую группу Оппозиционная платформа - За життя. Оппозиционный блок остается в прошлом, мы идем дальше, объединяя всю оппозицию. И такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время", - цитирует Бойко Интерфакс-Украина.
Депутат выразил уверенность, что часть Оппозиционного блока присоединится к новой депутатской группе.
"Также у нас есть несколько предложений от депутатов других групп", - добавил он.
20 ноября фракция Оппозиционного блока исключила из своих рядов народных депутатов Бойко и Сергея Левочкина.
Как рассказал высокопоставленный источник НВ во фракции, Левочкин и Бойко были исключены за "нарушение устава". Речь идет о создании Оппозиционной платформы - За життя с Вадимом Рабиновичем. Собеседник отметил, что руководство фракции крайне недовольно этим союзом.
За исключение депутатов проголосовали 22 членов фракции из 26.
Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За життя 9 ноября. Новая платформа будет трансформирована в политическую партию.
По словам Рабиновича, Оппозиционная платформа - За життя выдвигает Бойко в качестве кандидата в президенты.
В Оппозиционном блоке назвали решение Бойко частным и таким, которое никак не относится к партии.
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