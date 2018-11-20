20 ноября 2018, вторник

"Это похороны": Левочкин отреагировал на свое исключение из Оппоблока

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Сергей Левочкин заявил, что сегодня состоялись

Сергей Левочкин заявил, что сегодня состоялись "похороны Оппозиционного блока"

Народный депутат Сергей Левочкин назвал исключение его и Юрия Бойко из фракции Оппозиционного блока атакой на "одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты" в пользу Петра Порошенко.

В кулуарах Верховной Рады Левочкин сказал, что это "фактически похороны Оппозиционного блока", сообщает Украинская правда.

"Мы же понимаем, что исключены не Бойко и Левочкин, а группа из 20 депутатов", - добавил нардеп.

На уточнение, выйдет ли он из партии Оппоблок, Левочкин ответил: "Сегодня состоялись политические похороны. Юридически партия существует ... пока этот вопрос неактуален".

Ранее стало известно, что фракция Оппозиционного блока исключила из своих рядов народных депутатов Бойко и Сергея Левочкина.

Как рассказал высокопоставленный источник НВ во фракции, Левочкин и Бойко были исключены за "нарушение устава". Речь идет о создании Оппозиционной платформы - За життя с Вадимом Рабиновичем. Собеседник отметил, что руководство фракции крайне недовольно этим союзом.

За исключение депутатов проголосовали 22 членов фракции из 26.

Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За життя 9 ноября. Новая платформа будет трансформирована в политическую партию.

По словам Рабиновича, Оппозиционная платформа - За життя выдвигает Бойко в качестве кандидата в президенты.

В Оппозиционном блоке назвали решение Бойко частным и таким, которое никак не относится к партии.

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