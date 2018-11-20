Левочкина и Бойко исключили из состава фракции Оппоблока

Фракция Оппозиционного блока исключила из своих рядов народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.
Об этом заявил сопредседатель фракции Александр Вилкул с трибуны Верховной Рады.
"Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции Оппозиционный блок, на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", - сказал он.
Как рассказал высокопоставленный источник НВ во фракции, Левочкин и Бойко были исключены за "нарушение устава". Речь идет о создании Оппозиционной платформы - За життя с Вадимом Рабиновичем. Собеседник отметил, что руководство фракции крайне недовольно этим союзом.
За исключение депутатов проголосовали 22 членов фракции из 26.
Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За життя 9 ноября. Новая платформа будет трансформирована в политическую партию.
По словам Рабиновича, Оппозиционная платформа - За життя выдвигает Бойко в качестве кандидата в президенты.
В Оппозиционном блоке назвали решение Бойко частным и таким, которое никак не относится к партии.
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