Левочкина и Бойко исключили из состава фракции Оппоблока

Бойко и Левочкин исключены из фракции Оппоблока

Фракция Оппозиционного блока исключила из своих рядов народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

Об этом заявил сопредседатель фракции Александр Вилкул с трибуны Верховной Рады.

"Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции Оппозиционный блок, на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", - сказал он.

Как рассказал высокопоставленный источник НВ во фракции, Левочкин и Бойко были исключены за "нарушение устава". Речь идет о создании Оппозиционной платформы - За життя с Вадимом Рабиновичем. Собеседник отметил, что руководство фракции крайне недовольно этим союзом.

За исключение депутатов проголосовали 22 членов фракции из 26.

Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За життя 9 ноября. Новая платформа будет трансформирована в политическую партию.

По словам Рабиновича, Оппозиционная платформа - За життя выдвигает Бойко в качестве кандидата в президенты.

В Оппозиционном блоке назвали решение Бойко частным и таким, которое никак не относится к партии.