20 ноября 2018, вторник

Новинский возглавил Оппоблок после исключения Бойко и Левочкина

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Новинский стал главой фракции после исключения Бойко и Левочкина
Фото: novynskyi.com

Новинский стал главой фракции после исключения Бойко и Левочкина

Главой фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде стал народный депутат Вадим Новинский.

Об этом сообщили в пресс-службе фракции, пишет Интерфакс-Украина.

"На заседании фракции во вторник большинством голосов руководителем фракции избран Вадим Новинский", - сказали там.

20 ноября фракция Оппозиционного блока исключила из своих рядов народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

Как рассказал высокопоставленный источник НВ во фракции, Левочкин и Бойко были исключены за "нарушение устава". Речь идет о создании Оппозиционной платформы - За життя с Вадимом Рабиновичем. 

Бойко покомментировал это решение. Он заявил, что членство в Оппоблоке остается в прошлом.

Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За життя 9 ноября. Новая платформа будет трансформирована в политическую партию.

По словам Рабиновича, Оппозиционная платформа - За життя выдвигает Бойко в качестве кандидата в президенты.

В Оппозиционном блоке назвали решение Бойко частным и таким, которое никак не относится к партии.

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