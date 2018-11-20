Новинский возглавил Оппоблок после исключения Бойко и Левочкина

Главой фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде стал народный депутат Вадим Новинский.
Об этом сообщили в пресс-службе фракции, пишет Интерфакс-Украина.
"На заседании фракции во вторник большинством голосов руководителем фракции избран Вадим Новинский", - сказали там.
20 ноября фракция Оппозиционного блока исключила из своих рядов народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.
Как рассказал высокопоставленный источник НВ во фракции, Левочкин и Бойко были исключены за "нарушение устава". Речь идет о создании Оппозиционной платформы - За життя с Вадимом Рабиновичем.
Бойко покомментировал это решение. Он заявил, что членство в Оппоблоке остается в прошлом.
Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За життя 9 ноября. Новая платформа будет трансформирована в политическую партию.
По словам Рабиновича, Оппозиционная платформа - За життя выдвигает Бойко в качестве кандидата в президенты.
В Оппозиционном блоке назвали решение Бойко частным и таким, которое никак не относится к партии.
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