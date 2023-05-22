Адвокаты экс-председателя Верховного Суда Князева подали апелляцию 22 мая, 20:15 Всеволод Князев (Фото:supreme.court.gov.ua)

В понедельник, 22 мая, адвокаты бывшего руководителя, а ныне действующего судьи Верховного Суда Всеволода Князева подали аппеляцию. Защита оспаривает арест и просит изменить меру пресечения на несвязанную с арестом.

Об этом в комментарии Суспільне сообщил адвокат Князева Иван Староста.

«Апелляцию подали. Мы в принципе не согласны с результатами в суде первой инстанции, просим отменить определение и считаем, что более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, будет достаточно», — сказал защитник.

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Также Староста отметил, что у Князева нет средств на залог.

«У него нет такой возможности. Это не подъемная для него сумма», — заявил адвокат.

В Офисе генпрокурора журналистам сообщили, что также рассматривают возможность подачи апелляции, но полный текст решения еще не получили.

18 мая суд отправил бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева под стражу на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн.

Дело Князева: что известно

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.



По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной схемы. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».



«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.



Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.



Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.

