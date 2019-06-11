Большой эфир. Интервью Михеила Саакашвили для Радио НВ — видео
Экс-президент Грузии, лидер партии Рух новых сил Михеил Саакашвили дал развернутое интервью Радио НВ.
Разговор с политиком проходил в рамках программы Новий вечір, которую провел ее постоянный ведущий Дмитрий Тузов.
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Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство Саакашвили, которого тот был лишен в июле 2017 года. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.
Партия Михеила Саакашвили Рух новых сил готовится к выборам в Верховную Раду Украины — и уже заявила, что пойдет на них самостоятельно.