Большой эфир. Интервью Михеила Саакашвили для Радио НВ — видео Сегодня, 19:00 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Михеил Саакашвили был гостем Радио НВ Александр Медведев / НВ

Экс-президент Грузии, лидер партии Рух новых сил Михеил Саакашвили дал развернутое интервью Радио НВ.

Разговор с политиком проходил в рамках программы Новий вечір, которую провел ее постоянный ведущий Дмитрий Тузов.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство Саакашвили, которого тот был лишен в июле 2017 года. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Партия Михеила Саакашвили Рух новых сил готовится к выборам в Верховную Раду Украины — и уже заявила, что пойдет на них самостоятельно.