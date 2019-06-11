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Саакашвили о Гриценко: Мы разные люди, разный драйв, разная энергетика, разные враги

Сегодня, 18:39
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Саакашвили о Гриценко: Мы разные люди, разный драйв, разная энергетика, разные враги - фото

НВ

Михеил Саакашвили

Экс-президент Грузии, лидер Руху нових сил Михеил Саакашвили в эфире Радио НВ прокомментировал возможность объединения с главой партии Гражданская позиция Анатолием Гриценко.

«Я к нему очень положительно отношусь, но я видел вчера их съезд. Мы разные люди, разный драйв, разная энергетика, разные враги. У меня действительно есть враги, а я не думаю, что у господина Гриценко или у других традиционных политиков в Украине есть враги. Не в пятерке или в десятке дело», – отметил Саакашвили.

По словам Саакашвили, время старых политиков прошло, и они не вызывают у украинцев энтузиазма.

«Сейчас вызов этого времени – великие идеи. Где там великие идеи? Все они личности, интересные личности, но они говорят: это я, посмотрите на меня и голосуйте», – добавил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что партия Гражданская позиция и Рух нових сил Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на парламентские выборы.

Ранее Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с партией Михаила Саакашвили Рух нових сил.

Сам Саакашвили заявил, что Рух нових сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

По данным последних соцопросов, ни партия Гриценко, ни партия Саакашвили не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Теги:   Гражданская позиция Анатолий Гриценко Михеил Саакашвили Радио НВ

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