Саакашвили: Готов подставить Зеленскому плечо, дать совет в пять часов утра Сегодня, 19:36 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich REUTERS / Gleb Garanich

Лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили заявил, что готов предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому совет «в пять часов утра» и «подставить плечо».

«Если новому премьеру понадобится совет в пять часов утра или президенту Зеленскому понадобится совет (я ему сказал, когда разговаривали по телефону), я готов это всегда предоставить, подставить плечо», — отметил он в эфире Радио НВ.

Напомним, ранее соучредитель партии Рух новых сил Давид Сакварелидзе заявил, что политсила поддерживает президента Владимира Зеленского и готова «переходить к конкретной работе».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство Саакашвили, которого тот был лишен в июле 2017 года. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

