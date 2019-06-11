Мне понравился новый пешеходный мост, а я в этом понимаю — Саакашвили Сегодня, 18:58 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Виталия Кличко Новый мост соединил арку Дружбы народов и Владимирскую горку Пресс-служба Виталия Кличко

Михеил Саакашвили положительно оценил строительство нового пешеходно-велосипедного моста в Киеве.

«Меня тут полтора года не было. За эти полтора года накопилось много историй, много сомнений у людей накопилось. При всем том, что мне понравился новый мост, кто бы что ни говорил. А я построил мосты, которые входят в списки лучших мостов мира, я понимаю в этом толк», — отметил Саакашвили.

Напомним, 25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост.

На следующий день после открытия стеклянный пол моста покрылся мелкими трещинами.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, неизвестные с помощью металлического предмета или камня повредили верхнюю стеклянную пленку, которая защищает бронированное стекло.



По приблизительным подсчетам в первые дни открытия на новом пешеходно-велосипедном мосту Киева находились от 8 до 15 тысяч посетителей.

