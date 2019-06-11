Саакашвили заявил, что Порошенко трижды предлагал ему пост премьера «как друг другу» Сегодня, 19:13 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Александр Медведев / НВ

Лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал ему пост премьер-министра.

«Я три раза отказывал Порошенко, когда он мне предлагал быть премьером. Я думаю, что один или два раза он предлагал искренне, в третий раз он просто хотел меня подставить. Но реально он предлагал — я отказывался», — сказал Саакашвили в эфире Радио НВ.

По словам политика, он отказывался от предложений президента занять этот пост, поскольку Порошенко не был согласен на кадровые перестановки Саакашвили в Кабмине.

«Он сказал: «Ты что, смеешься? Я тебе предлагаю, как друг другу, вторую должность в стране, а ты мне рассказываешь, что ты должен, оказывается, тут все разрушить, всех погнать, и мы должны окунуться с неизвестным результатом», — поделился лидер Руха новых сил.

Ранее экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отверг возможность совместного похода его партии на выборы в Верховную Раду с другими политсилами, поскольку «все партии в Украине продают свои места».

По словам политика, место в партийном списке в среднем стоит от 500 тысяч до 3 миллионов долларов.