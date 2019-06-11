Саакашвили: В Грузии у Коломойского все было белым, чистым и пушистым Сегодня, 20:04 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich REUTERS / Gleb Garanich

Бизнес украинского олигарха Игоря Коломойского в Грузии был «белым, чистым и пушистым», заявил в интервью Радио НВ лидер партии Рух новых сил и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

В то же время он заявил, что олигарх «накинулся» на него, когда тот возглавил Одесскую ОГА и стал задевать чужие интересы.

«У меня конфликт со всем олигархатом, и у них конфликт со мной. Что, вы почувствовали, что олигархат ко мне потеплел сейчас? И то, что Зеленский вернул мне гражданство — это не было согласовано ни с кем», — сказал Саакашвили.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство Саакашвили, которого тот был лишен в июле 2017 года. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.