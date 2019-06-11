До 3 миллионов за место. Саакашвили отказался объединяться с другими политиками перед выборами из-за «продажности» списков Сегодня, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili via Facebook Mikheil Saakashvili via Facebook

Экс-президент Грузии, лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили отверг возможность совместного похода его партии на выборы в Верховную Раду с другими политсилами.

Он объяснил это в эфире Радио НВ тем, что «все партии в Украине продают свои места».

«Надо оставаться самим собой. <...> Все партии в Украине (я не ручаюсь за партию Зеленского, потому что это был другой отбор, туда люди реально стремятся), все существующие партии места свою продают. Это они называют „инвесторы“, они говорят „вот у нас 10, 12, 16 место инвесторов“ — все, там разговор заканчивается», — сказал Саакашвили.

По словам политика, место в партийном списке в среднем стоит от 500 тысяч до 3 миллионов долларов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.



Позже экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации официально отказался от этого предложения.