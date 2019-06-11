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Закулисных договоренностей не было. Саакашвили — о предложении Кличко возглавить партию УДАР

Сегодня, 18:27
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Закулисных договоренностей не было. Саакашвили — о предложении Кличко возглавить партию УДАР - фото

НВ

Экс-президент Грузии, лидер партии Рух новых сил Михеил Саакашвили заявил, что у него не было «закулисных договоренностей» с мэром Киева Виталием Кличко насчет возможного политического альянса с политсилой УДАР.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

«Во-первых, никаких закулисных договоренностей вообще не было. Мы встретились с Кличко, которого я знаю с начала 2000-х, и он много раз бывал у меня дома в Грузии, я с ним встречался во многих столицах. Я очень уважаю тот факт, что, несмотря на то, что он был под давлением Порошенко по моему вопросу, он делал заявления в мою поддержку», — поделился Саакашвили.

По словам политика, когда Кличко предложил ему возглавить собственную партию УДАР, от чего позже Саакашвили отказался, они не обсуждали формирование избирательных списков.

Лидер Руха новых сил подтвердил, что отказ возглавить партию мэра украинских столицей действительно связано с негативным мнением сторонников его политсилы касательно этой перспективы.

Саакашвили подчеркнул, что Кличко с пониманием отнесся к отказу от соответствующего предложения.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

Позже экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации официально отказался от этого предложения.

Теги:   Парламентские выборы Виталий Кличко Рух новых сил Михеил Саакашвили Радио НВ

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