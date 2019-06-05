Зеленский пока не может предложить должность Саакашвили Вчера, 09:29 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich У Зеленского пока нет должности для Саакашвили REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский в данный момент не рассматривает назначение экс-главы Грузии Михеила Саакашвили на какой-либо государственный пост.

Об этом он сказал во время визита в Брюссель, сообщает Интерфакс-Украина.



«Саакашвили в Киеве и у него украинский паспорт. На этом этапе мы не рассматриваем возможность предоставления ему какой-либо государственной должности», — сказал Зеленский.

После этого пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель также заявила, что на официальном уровне не идет никакого разговора о предоставлении Саакашвили какого-либо поста.

«Не только президент Зеленский, но и весь мир внимательно наблюдали за изменениями, которые происходили в Грузии при правлении Саакашвили. Опыт Грузии будет интересен Украине. И речь не только о Саакашвили», — сказала Мендель.

На вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию Мендель ответила, что президент Украины восстановил ему украинское гражданство, «остальные шаги должны сделать представители правоохранительных структур».

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство Саакашвили, которого тот был лишен в июле 2017 года. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

После этого Саакашвили вернулся в Украину, заявив, что у него здесь нет никаких политических амбиций.

В свою очередь глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявлял, что Саакашвили не сможет попасть в списки политсилы.

В то же время представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сказал, что Владимир Зеленский не исключает возможности сотрудничества с Михеилом Саакашвили.

Кроме того, накануне мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.