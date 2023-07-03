Второй Чернобыль? Какие опасные сценарии могут реализовать россияне на Запорожской АЭС и что скажет мир — интервью с экспертом

3 июля, 17:44
NV Премиум
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Оккупант возле Запорожской атомной электростанции перед прибытием экспертной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупант возле Запорожской атомной электростанции перед прибытием экспертной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Автор: Павел Новиков

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в интервью Radio NV рассказал, к каким действиям может прибегнуть Россия на Запорожской АЭС и какой будет реакция мира на катастрофу.

 — Есть сообщения, что некоторые коллаборанты и оккупанты выехали из Энергодара, хотя неизвестно до сих пор, это ротация или уже начало побега. Но станция заминирована, и там может что-то произойти — от подонков можно ожидать чего угодно. Что мы должны понимать о том, какой будет реакция? Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что реакция на подрыв оккупантами Каховской ГЭС не соответствовала ситуации. А что может быть сейчас?

— К сожалению, сейчас мы видим, что политической воли жестко реагировать на события на Запорожской станции не существует, [ведь] есть деятельность МАГАТЭ. Можно объяснить, почему: потому что это та организация, которую первой накажут, если там что-то произойдет, — что они не увидели, не предупредили, не убедили, не договорились. В конце концов, уменьшат международное финансирование, лишат разведывательных данных, им будет плохо, поэтому они что-то делают.

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Надо сказать, что все же пытаются что-то делать.

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А с точки зрения политической воли ситуация такая: понятно, что надо [что-то] сделать, но такие настроения, что будто бы обойдется, растянется и как-то оно будет.

Что надо сделать? По моему мнению, ничего принципиально не меняется последние месяцы. Две вещи, которые влияют на Россию: угроза санкций против Росатома (последняя, возможно, крупная корпорация России, которая не под санкциями) и ордера Международного уголовного суда на арест тех, кто может быть к этому причастен.

То, что надо сделать, понятно. Есть ли политическая воля? Такое впечатление, что либо не верят, что что-то может произойти, либо это, вероятно, просто такое же самоуспокоение, которое было много раз. Хотя, с другой стороны, когда было европейское самоуспокоение относительно приближения российского широкомасштабного нападения, все же Соединенные Штаты создавали шум и предупреждали. Сейчас даже со стороны Соединенных Штатов нет такого активного беспокойства тем, что может произойти на станции.

Теги:   Россия Украина-Россия Интервью NV Чернобыль Запорожская АЭС Чернобыльская АЭС Радио NV Война России против Украины

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