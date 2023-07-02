Часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и выехала из Энергодара — мэр 2 июля, 21:03 Часть оккупантов выехала с Запорожской АЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Из Энергодара выехали некоторые коллаборанты-работники Запорожской АЭС, а также часть персонала Росатома, которые были завезены на ЗАЭС из России.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии Украинскому Радио.

«Относительно работников атомной станции, то действительно, есть информация, что часть коллаборантов, которые заключили контракты с Росатомом и занимали руководящие должности в фейковой компании от Росатома, выехали из города… Также часть персонала Росатома, завезенная из российских атомных станций — их немного, до 100 специалистов — уехали из города в конце предыдущей недели», — сказал Орлов.

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Он отметил, что оккупанты заминировали ЗАЭС еще год назад.

«Был заминирован периметр станции, заминировано все побережье Каховского водохранилища. А с начала этого года россияне начали в хаотичном режиме минировать, возможно готовясь к контрнаступлению ВСУ, территорию по периметру города, поля сельскохозяйственного назначения. И то, что они сделали с Каховской ГЭС, достаточно существенно повлияло на настроения тех специалистов, которые еще остаются в городе Энергодар. Они понимают, что враг будет способен на любой шаг и размещение грузовиков со взрывчаткой свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к любым сценариям», — говорит мэр.

Он подчеркивает, что используя атомную станцию россияне шантажируют не только Украину, но и весь мир.

Орлов рассказал, что россияне не выпускают из города работников ЗАЭС.

«Поэтому 5−6 тысяч работников станции, которые остались в городе, обеспечивая ядерную и радиационную безопасность, фактически являются заложниками. На работу им ходить не дают, потому что заблокировали пропуска, если они не заключили контракт [c Росатомом]. И выехать из города у них также возможности нет», — рассказал он.

Он говорит, что на ЗАЭС и в Энергодаре не предусмотрены укрытия на случай взрыва.

«Проектно не предусмотрено, что атомная станция будет атакована военным путем. В любых случаях ядерного и радиационного характера на станции, которые предусмотрены в регламентах и инструкциях, город Энергодар является категорийным. Оно не предусматривает укрытий, а предусматривает полную эвакуацию из города в соответствии с розой ветров, погодными условиями, которые будут в то время. Укрытия есть только в промышленных помещениях на атомной, тепловой станции, заводах, рядом расположенных. Сам же проект города не предусматривает укрытий в подвальных помещениях, поэтому в этом плане ситуация осложнена. Но сейчас ее изменить невозможно в связи с военными действиями, тем более, что город остается в оккупации», — констатировал Орлов.

Российские войска оккупировали Энергодар и Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года.

22 июня 2023 года Президент Владимир Зеленский заявил о планах России устроить теракт на Запорожской АЭС.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.