«Используя влияние Эрдогана». Как предупредить совершение Россией теракта на Запорожской АЭС, когда риски растут — политолог 3 июля, 15:36 NV Премиум Вид на Запорожскую атомную электростанцию с берега Каховского водохранилища вблизи города Никополь (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Политолог Алексей Кошель считает, что Украина должна сейчас концентрировать внимание мира не вокруг развала России, а на предупреждении совершения страной-агрессором теракта на Запорожской атомной электростанции.

Об этом он рассказал в интервью Radio NV.

Инфографика: NV

— Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в интервью немецкому изданию Bild сказал, что Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия будет существовать в нынешнем виде. Он привел пример так называемого мятежа «вагнеровцев», чтобы доказать, что Россия фрагментирована и нет силы, которая бы могла удерживать эту страну вместе, страна держится на вертикали власти. Насколько действительно этот пример может показать, что это колосс на глиняных ногах?

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— Я думаю, это чрезвычайно оптимистичное заявление. Мы все хотели бы, чтобы Россия распалась. Я видел в социальных сетях ряд карт будущей России, распределение на регионы, на определенные зоны влияния. Мы все этого хотим. Но давайте будем реалистами.

Несмотря на то, что российские власти, в частности, [диктатор] Путин, терпят очень серьезные удары, [нет] оснований говорить о распаде России, о продолжении гражданской войны, о мятежах, о заговоре элит против Путина, который приведет к смене власти. Я думаю, это сейчас преждевременно.

Тезис, который предложил Данилов, спроектирован на будущее. Если мы прогнозируем Россию после Путина, то да, это может быть совсем другая Россия. Это может быть совсем другая политическая карта мира.

Но. Мне кажется, что сейчас мы должны говорить на всех возможных площадках — в интервью, на конференциях, и работа дипломатической машины должна быть направлена только на одно — на ключевые угрозы, которые могут иметь место уже в ближайшее время.

Сейчас ключевая угроза — это Запорожская атомная электростанция, возможно, несколько других стратегических гражданских предприятий, я имею в виду химическую промышленность, другие предприятия. Это самая большая угроза. И сейчас она растет по двум причинам.

Первая причина — это очень серьезный удар по имиджу Путина. То есть, Путина унизили на глазах у его электората за девять месяцев до дня выборов российского президента. Избирательная кампания продолжается, мы должны это также учитывать.

Ну и ключевая причина № 2 — это неспособность сделать что-либо на фронте. И именно поэтому, особенно накануне саммита НАТО в Вильнюсе, я думаю, что сейчас факторы риска растут.

Для меня был очень показателен анализ, сделанный газетой The Times. Он четко указывает на то, что именно имиджевые удары по Путину могут привести к его более радикальным действиям. И второе: этот анализ сформулировал очень не утешительный вывод для нас: Запад не оставит удар по Запорожской атомной без последствий, но какие будут эти последствия, сейчас не знает никто.

То есть, у Запада нет действенного инструментария, который может остановить Россию. Поэтому сейчас происходит дискуссия на международных площадках, в правительствах многих стран, которая сводится к одному — [поставки] техники, оружия для Украины должны быть увеличены в разы. Поддержка должна быть гарантирована на много лет вперед. Очевидно, это один из сдерживающих факторов для России, но он, к сожалению, не ключевой.

— Мы же помним, в частности, реакцию Запада на подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС. Очень многие в Украине говорят, что эта реакция была по меньшей мере недостаточной. Почему мы должны считать, что какой-то теракт на Запорожской атомной вызовет другую реакцию? Да, мир боится ядерной угрозы, мир не хочет ядерного терроризма. Но вот огромная техногенная, экологическая, человеческая катастрофа, военное преступление с подрывом дамбы Каховской ГЭС не стало чем-то таким, что все бросились поставлять Украине ATACMSы, ракеты большой дальности.

— Мы должны делать [выводы] сейчас — [после] этой трагедии, этого теракта, который совершила Россия. Но один из уроков — это предупреждать мир о последствиях. Не просто говорить, а кричать на всех международных площадках, указывать возможные сценарии для того, чтобы, во-первых, реакция была мгновенной, однозначной.

Мы помним, что после теракта России на Каховской ГЭС мировые медиа не то, чтобы разделились, но достаточно большой процент медиа колебался в его оценках.

— То есть плотина взорвалась, а кто это сделал, не понятно, нет официальных подтверждений.

— Была дискуссия, которая была плохой для нас. Поэтому сейчас четкое предупреждение мира о возможной ядерной катастрофе или же химической, или другой техногенной катастрофе — это наши определенные шаги на опережение. Нам нужно думать даже не о последствиях, а о том, чтобы сейчас мир сплотился для предупреждения катастрофы.

И здесь, кстати, большую роль может играть не Брюссель и не Вашингтон, а Анкара. Потому что ядерная угроза в Украине от России — это также угроза и для Турции. У нас общее море. Загрязнение этого моря — это также угроза для Турции, для Болгарии и для Румынии.

Я думаю, что сейчас нужно делать акцент на том, чтобы предупредить Эрдогана и использовать его рычаги влияния. А факты показывают, что за последний год влияние [президента Турции] Эрдогана на Путина является достаточно существенным.